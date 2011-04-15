Дочерняя структура Сбербанка BI.ZONE и Интерпол расширяют сотрудничество по борьбе с киберпреступлениями

Дочерняя компания Сбербанка BI.ZONE и международная правоохранительная организация Интерпол подписали официальное соглашение о расширении сотрудничества по борьбе с международной киберпреступностью. Об этом говорится в сообщении банка.



В рамках данного соглашения компания BI.ZONE будет оказывать оперативную поддержку деятельности Интерпола по борьбе с преступлениями в киберпространстве и предоставлять международной организации актуальные данные о новейших угрозах и деятельности организованных преступных групп.



Компания BI.ZONE - визионер российского рынка кибербезопасности, предлагающий услуги по защите активов и репутации бизнеса в сети Интернет, основанные на киберразведке и постоянном мониторинге информационных потоков в публичных и теневых сегментах киберпространства. Начиная с 2016 года BI.ZONE ведет активную международную деятельность по борьбе с организованной киберпреступностью по всему миру.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.





"AK&M" от 20.10.2017