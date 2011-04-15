Кабмин изменил порядок капвложений в объекты государственной собственности

Правительство РФ изменило порядок капвложений в объекты государственной собственности. Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, в частности, устанавливает возможность передачи государственными органами при проведении бюджетных инвестиций полномочий государственного заказчика государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям и юридическим лицам, акции (доли) которых принадлежат Российской Федерации.





"AK&M" от 20.10.2017