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20/10/2017
17:05

Кабмин изменил порядок капвложений в объекты государственной собственности

Правительство РФ изменило порядок капвложений в объекты государственной собственности. Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, в частности, устанавливает возможность передачи государственными органами при проведении бюджетных инвестиций полномочий государственного заказчика государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям и юридическим лицам, акции (доли) которых принадлежат Российской Федерации.


"AK&M" от 20.10.2017
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