Не доверяют рекламе 57% россиян, ВЦИОМ

Уровень доверия россиян к рекламе низкий: только 3% опрошенных доверяют рекламной информации, тогда как 57% говорят об обратном, ещё 38% занимают промежуточную позицию ("отчасти доверяю, отчасти не доверяю"). При этом за 20 лет ситуация практически не изменилась, говорится в сообщении ВЦИОМ.



По телевизору рекламу видят 70% россиян, 50% - в интернете. При этом она воспринимается скорее как помеха, чем необходимая информация: при просмотре программы/фильма по телевизору: 41% респондентов в момент рекламной паузы отвлекается на свои дела, 30% - переключают канал. Смотрят и слушают рекламные ролики только 14% опрошенных.





"AK&M" от 20.10.2017