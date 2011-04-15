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20/10/2017
17:03

Не доверяют рекламе 57% россиян, ВЦИОМ

Уровень доверия россиян к рекламе низкий: только 3% опрошенных доверяют рекламной информации, тогда как 57% говорят об обратном, ещё 38% занимают промежуточную позицию ("отчасти доверяю, отчасти не доверяю"). При этом за 20 лет ситуация практически не изменилась, говорится в сообщении ВЦИОМ.

По телевизору рекламу видят 70% россиян, 50% - в интернете. При этом она воспринимается скорее как помеха, чем необходимая информация: при просмотре программы/фильма по телевизору: 41% респондентов в момент рекламной паузы отвлекается на свои дела, 30% - переключают канал. Смотрят и слушают рекламные ролики только 14% опрошенных.


"AK&M" от 20.10.2017
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