Роснефть завершила буксировку айсберга весом 1.1 млн т

Роснефть совместно с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом в рамках экспедиции "Кара-лето-2017" провела буксировку айсберга весом 1.1 млн т в акватории на границе Баренцева и Карского морей. Об этом сообщается на сайте Роснефти.



При различных погодных условиях специалисты произвели 8 экспериментов по обнаружению и слежению за айсбергами различными техническими средствами, в том числе – беспилотными летательными аппаратами. Успешно проведены 18 экспериментов по физическому воздействию на айсберги, включая использование буксировочных средств, гребных винтов и водяной пушки. Для буксировки в зависимости от размеров айсберга использовались канат (длина – 1500 м) и сетка (длина 900 м). Усилие на разрыв буксировочной системы составило 115 т.



"В ходе экспериментов по буксировке айсбергов были получены следующие результаты:



максимальная масса отбуксированного айсберга составила 1.1 млн т; перемещение айсберга за сутки составило 50 миль (из южной части пролива Британский канал в залив Географов острова Земля Георга); максимальная скорость буксировки составила около 6 км/ч", - говорится в сообщении.



Как отмечают в Роснефти, результаты эксперимента принципиальны для расширения сезона бурения в арктических морях.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.





"AK&M" от 20.10.2017