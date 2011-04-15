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20/10/2017
18:09

Товарооборот промпредприятий Курской области с Санкт-Петербургом в первом полугодии вырос на 15.8% до 1.9 млрд руб.

Товарооборот промышленных предприятий Курской области с Санкт-Петербургом вырос по итогам первого полугодия 2017 года вырос на 15.8% до 1.9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати области.

Работа ведётся в рамках соглашения между правительством Санкт-Петербурга и администрацией Курской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Курские предприятия поставили продукции на 938 млн руб. Увеличение объёмов поставок отмечено у АО "Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова", ОАО "Фармстандарт-Лексредства", ООО "Курскхимволокно", АО "КЭАЗ", Курский филиал ООО "БИАКСПЛЕН", АО "УК ГП ГОТЭК", ОАО "Кореневский завод НВА", ЗАО "Счетмаш", ООО "Нипротэкс", ГП "Фабрика полиграфии и упаковки", ООО "Свободинский электромеханический завод", ООО "Завод электробытовых изделий "Спектр-Прибор".

За первое полугодие 2017 года курские предприятия поставили продовольственную продукцию на 2.2 млрд руб., что в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"AK&M" от 20.10.2017
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