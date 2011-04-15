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20/10/2017
18:23

Компании группы "Газпром" презентовали проект гелиевого хаба для крупнейших мировых покупателей

Во Владивостоке ООО "Газпром экспорт" и ООО "Газпром газэнергосеть гелий" (100% дочернее предприятие ООО "Газпром газэнергосеть") представили потенциальным клиентам проект Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (хаба). Об этом говорится в сообщении компании.

В мероприятии приняли участие крупнейшие международные гелиевые трейдеры, представители управляющей компании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Надеждинская" АО "Корпорация развития Дальнего Востока", портов Владивостока и Находки и стивидорных компаний (операторов портовых терминалов погрузки и выгрузки судов). Участники встречи посетили территорию ТОР "Надеждинская" и осмотрели месторасположение Логистического центра.

Гелий, произведённый на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) Газпрома, будет доставляться в Логистический центр на территории ТОР "Надеждинская" (Приморский край). Перевозка гелия будет осуществляться в жидком состоянии при сверхнизкой температуре (-269°С) в специальных криогенных контейнерах с многослойной вакуумной и азотной изоляцией. Специалисты центра будут проводить комплекс технологических и сервисных процедур с этими контейнерами и отправлять их в порты Дальнего Востока для отгрузки на суда и дальнейшей транспортировки.

Проект создания Логистического центра синхронизирован со строительством Амурского ГПЗ. Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год. После выхода ГПЗ на полную мощность по производству гелия - до 60 млн куб. м в год - этот центр станет одним из крупнейших гелиевых хабов в мире.

В настоящее время "Газпром экспорт" завершает процесс подписания долгосрочных контрактов на экспорт гелия.

Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ) - комплекс технологических блоков, предназначенных для обслуживания криогенных изо-контейнеров. Логистический центр будет расположен на территории ТОР "Надеждинская" и станет одним из крупнейших гелиевых ХАБов в мире.

Проект строительства гелиевого ХАБа синхронизирован с графиком ввода в эксплуатацию Амурского ГПЗ. Объёмы гелия, производимые на Амурском ГПЗ (к 2026 году - 60 млн куб. м. в год), составят до 1/3 от текущего мирового потребления (около 180 млн куб. м в 2017 году) и будут направлены преимущественно в страны АТР.

Для реализации гелия на экспорт по долгосрочным контрактам ООО "Газпром экспорт" в 2015-2017 годах провело ряд конкурсных процедур среди крупнейших игроков гелиевого рынка, определило победителей и к текущему моменту завершает процесс подписания экспортных контрактов. В результате этой работы все участники гелиевого рынка получат уверенность в надежных и бесперебойных поставках российского гелия в течение 20 лет, что будет способствовать расширению спроса на гелий, разработке и внедрению новых видов его применения.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.

"AK&M" от 20.10.2017
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