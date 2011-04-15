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20/10/2017
18:18

Губернатор Рязанской области подписал соглашение с Окской птицефабрикой

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал соглашение с АО "Окская птицефабрика". Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте правительства области.

В рамках соглашения предусмотрено взаимодействие сторон в реализации крупного инвестиционного проекта, направленного на развитие производства, расширение рынков сбыта птицеводческой продукции и создание рабочих мест.

В соответствии с документом, Окская птицефабрика обязуется до 2025 года осуществить инвестиционный проект по строительству птичников.

На церемонии подписания соглашения Н.Любимов отметил, что инвестпроект направлен на развитие базовой для экономики региона отрасли - агропромышленного комплекса - и обеспечение жителей региона качественной продукцией.

По словам губернатора, при осуществлении инвестпроекта предприятию будет обеспечен режим наибольшего благоприятствования. Кроме того, планируется самое тесное взаимодействие в сфере разработки природоохранных мероприятий с тем, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды и обеспечить экологическую безопасность.


"AK&M" от 20.10.2017
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