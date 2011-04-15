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20/10/2017
18:15

Омский НПЗ начал строительство инфраструктуры ключевых комплексов второго этапа модернизации завода

На Омском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" началось создание инфраструктуры, предназначенной для эксплуатации ключевых комплексов второго этапа модернизации завода. Об этом говорится в сообщении агентства.

Новые объекты обеспечат функционирование установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ, комплекса глубокой переработки нефти и установки замедленного коксования.

Общая территория строительства объектов инфраструктуры второго этапа программы модернизации ОНПЗ превысит 150 га. Проект включает возведение систем электро- и энергоснабжения, строительство локального блока оборотного водоснабжения и факельной системы, возведение межцеховых коммуникаций и трубопроводов снабжения азотом и техническим воздухом. Также будет построен комплекс химической очистки воды с применением ионообменной технологии, который позволит значительно снизить расход потребляемых водных ресурсов, сократить количество технических стоков и оптимизировать энергозатраты. Объём инвестиций "Газпром нефти" в проект, который компания планирует завершить в 2020 году, составит более 24 млрд руб.

Первый этап работ подразумевает реконструкцию главной понизительной подстанции, мощность которой после ввода в эксплуатацию вырастет в полтора раза и составит 126 МгВт. Это позволит не только покрыть потребности новых производственных комплексов, но и перераспределить электроэнергию на действующие промышленные объекты ОНПЗ.

"Развитие инфраструктуры Омского НПЗ - комплексный и технологически сложный проект. Он включает не только объекты, призванные обеспечивать работу новых установок, но и решения, которые позволят оптимизировать производственные процессы, связанные с эксплуатацией действующих мощностей и как следствие - в целом повысить эффективность, безопасность работы Омского нефтеперерабатывающего завода", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

На ОНПЗ будут построены новые производственные объекты и реконструированы действующие установки с учётом современных экологических требований, требований к уровню надежности и безопасности производственных процессов. Повышение операционной эффективности производства обеспечивается за счёт совершенствования производственных процессов, внедрения инноваций и новых технологий.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и его дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом полугодии 2017 года по МСФО выросла на 23.1% до 111 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" с учётом пошлин (продажи) увеличилась на 22.5% до 944 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 20.8% до 246 млрд руб. Рост объёмов добычи углеводородов с учётом доли в СП составил 5.3%, достигнув 44.02 млн т н.э.

"AK&M" от 20.10.2017
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