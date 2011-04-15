В Луховицком районе Московской области произошёл разрыв магистрального газопровода "САЦ-2"

В Луховицком районе Московской области 20 октября 2017 года произошёл разрыв магистрального газопровода "САЦ-2" (диаметр - 1220 мм). Об этом говорится в сообщении компании "Газпром трансгаз Москва".



Жертв и разрушений нет. Место аварии удалено от ближайших населённых пунктов (д. Красная Пойма и д. Двуглинково) на 1.5 км и 3 км соответственно.



Аварийный участок был отключен. Восстановительные работы проводятся силами Гавриловского управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Москва". Протяжённость разрушенного участка - 30 м. К ликвидации последствий разрыва привлечены 40 человек и около 20 единиц техники.



Подача газа потребителям осуществляется в полном объёме, газ подаётся по параллельным газопроводам ("САЦ-1", "САЦ-3").



Расследованием причин аварии занимается специально созданная комиссия.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 20.10.2017