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20/10/2017
18:44

В Луховицком районе Московской области произошёл разрыв магистрального газопровода "САЦ-2"

В Луховицком районе Московской области 20 октября 2017 года произошёл разрыв магистрального газопровода "САЦ-2" (диаметр - 1220 мм). Об этом говорится в сообщении компании "Газпром трансгаз Москва".

Жертв и разрушений нет. Место аварии удалено от ближайших населённых пунктов (д. Красная Пойма и д. Двуглинково) на 1.5 км и 3 км соответственно.

Аварийный участок был отключен. Восстановительные работы проводятся силами Гавриловского управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Москва". Протяжённость разрушенного участка - 30 м. К ликвидации последствий разрыва привлечены 40 человек и около 20 единиц техники.

Подача газа потребителям осуществляется в полном объёме, газ подаётся по параллельным газопроводам ("САЦ-1", "САЦ-3").

Расследованием причин аварии занимается специально созданная комиссия.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.

"AK&M" от 20.10.2017
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