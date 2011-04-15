Дайджест газеты "Ведомости" от 23 октября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 23 октября 2017 года.





ДОЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ СТАНЕТ ТЯЖЕЛЕЕ



Обанкротит ли застройщиков новая версия закона о долевом строительстве? С рынка уйдет большинство строителей, а цены вырастут, пугают девелоперы.



"Я - один из крупнейших застройщиков страны, меня зачем вы пытаетесь убить?" - так эмоционально комментировал новую версию закона о долевом строительстве владелец крупной девелоперской компании на недавнем совещании в Минстрое. Поправки были подписаны президентом летом и должны вступить в силу 1 июля 2018 г. И с тех самых пор чиновники министерства регулярно обсуждают с представителями крупнейших строительных компаний, как сгладить эффект от этих изменений. Если этого не сделать, отрасль не выживет, считает большинство строителей. Главное - защита дольщиков, а с рынка уйдут мошенники и мелкие компании, возражают сторонники закона. "Ведомости" разобрались, что именно изменится и почему это смущает строителей.





РАДИ ПЕНСИИ ПРИДЕТСЯ ЗАДЕРЖАТЬСЯ НА РАБОТЕ



Власти ищут способ заткнуть дыру в Пенсионном фонде, не повышая пенсионного возраста. Не стоит откладывать неизбежное, солидарны эксперты.



Повышение пенсионного возраста обсуждается уже много лет, но решиться на столь непопулярную меру администрация президента и правительство не могут, несмотря на все проблемы пенсионной системы и бюджета. Сейчас обсуждается альтернативное решение, рассказали "Ведомостям" три федеральных чиновника: повышать не возраст, а минимальный трудовой стаж, дающий право на пенсию по старости.



Резкое повышение пенсионного возраста не поддержит общество, а постепенное - не даст эффекта для бюджета сразу, говорят два чиновника. Нужно сосредоточиться на увеличении доходов Пенсионного фонда (ПФР), объясняет один из них: повышение стажа стимулирует людей и дольше работать, чтобы потом получать более высокую страховую пенсию, и выходить из серого сектора. Подробности читайте на первой полосе.





МИНФИН НЕ ДАЕТ ДЕНЬГИ ЦЕНТРОБАНКУ



Минфин запрещает попавшим под санацию ЦБ банкам привлекать новые деньги у госкомпаний и госорганов. Это необходимо для сохранения конкуренции.



Попавшие под санацию ЦБ банки не смогут привлекать новые средства госкомпаний, госкорпораций, стратегических предприятий, а также деньги бюджета и внебюджетных фондов, сообщил "Ведомостям" замминистра финансов Алексей Моисеев. Им будет дозволено ограничиться теми средствами, которые были размещены на момент принятия решения о санации, сказал чиновник.



Сейчас Фонд консолидации банковского сектора (подконтролен ЦБ) санирует группу "Открытие", в которую входят три банка - "ФК Открытие", "Траст" и "РГС банк", и группу Бинбанка - это сам Бинбанк, Рост-банк и "Бинбанк диджитал". "Неправильно, чтобы эти банки конкурировали с частными банками за новые деньги госкомпаний, за новые ресурсы в экономике. Потому что им будут доверять просто так, потому что там Центробанк," - объясняет Моисеев.





СБЕРБАНК РЕШИЛ ДЕШЕВО ГОВОРИТЬ С МОСКВОЙ



Мобильный оператор Сбербанка "Поговорим" может начать работув Москве до конца этогогода. Его аудитория - сотни тысяч московских клиентов Сбербанка.



Сбербанк планирует запустить свой виртуальный мобильный оператор в Москве в конце декабря нынешнего года, а активные подключения начнутся в январе следующего, рассказал "Ведомостям" менеджер компании - партнера "СБ-телекома" (мобильный виртуальный оператор, MVNO Сбербанка, работающий под брендом "Поговорим"). Правда, срок запуска еще может сдвинуться.



Запуск оператора Сбербанка в Москве запланирован на конец 2017 г. - начало 2018 г., говорит и человек, близкий к руководству банка. В Петербурге "СБ-телеком" работает с августа 2017 г. на сети "Т2 РТК холдинга" (Tele2) - на сети этого же оператора MVNO Сбербанка будет работать и в Москве. Московские тарифы будут в целом соответствовать московским тарифам Tele2.





ПРОДАЖИ МАШИН ЗАГЛОХНУТ БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ



Отмена программ господдержки покупателей новых машин притормозит рост рынка. Без них и бонусов за обновление парка в 2018 г. продажи новых машин могут снова упасть, опасаются дилеры.



Рост продаж новых автомобилей может заметно сократиться из-за отмены адресных программ господдержки "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль". Об этом "Ведомостям" рассказал президент Российской ассоциации автодилеров Олег Мосеев.



18 октября Минпромторг объявил о досрочном завершении адресных программ господдержки, поскольку продажи по ним достигли целевого показателя в 58 000 машин. Изначально на них было выделено 3,75 млрд руб. Сейчас кредитные организации завершают выдачи кредитов, отметил представитель министерства.



Ранее он объяснял, что сейчас обсуждается возможность увеличить финансирование программ в 2017 г., но рассматриваемую сумму не раскрывал.





"УЖЕ ПЕРЕСТАЛИ БЕГАТЬ ЗА САНКЦИОНКОЙ ПО БРЯНСКИМ ЛЕСАМИ"



Руководитель ФТС Владимир Булавин рассказывает о реформе таможенной службы, размышляет, как добиться доверия бизнеса, и утверждает, что коррупции на границе стало меньше.



Многолетний конфликт между силовиками и таможенниками внутри ФТС прошлым летом закончилось скандальным уходом из службы ее руководителя Андрея Бельянинова и приходом на его место человека, который в делах таможни не разбирается, зато три десятка лет проработал в органах госбезопасности. Теперь в таможню вернулись прикомандированные сотрудники от ФСБ. Сам Булавин в своем первом интервью "Ведомостям" назвал приоритетами в работе снижение нагрузки на бизнес и борьба с коррупцией.





ДЕНЬГИ ТЕРЯЮТ ЦЕННОСТЬ



1 млрд швейцарских франков превратится в обычные бумажки - истечет срок их годности. Но правительство хочет спасти эти деньги от обесценения.



Швейцарский франк имеет репутацию одной из самых надежных валют в мире. Однако у номинированных в нем купюр есть одна особенность - они имеют срок годности.



Все швейцарские банкноты - номиналом от 10 франков до 1000 франков ($1025) - теряют свою ценность через 20 лет после того, как им на смену в обращение вводятcя новые. У монет этой особенности нет. Просроченными окажутся купюры, введенные в обращение с 1976 г. и выведенные из него в мае 2000 г., когда появились банкноты с новым дизайном. Обменять их можно в центробанке до мая 2020 г.Сейчас на руках находятся старые банкноты примерно на 1 млрд франков. Где именно, определить трудно. Некоторые банкноты могут быть у туристов или людей, которые уехали с ними из страны и не знают об особенности франков.





РЕФОРМА В ПОЛЬЗУ СУДЕЙ



Как судьям снижают чрезмерную нагрузку за счет участников процесса.



В октябре пленум Верховного суда Российской Федерации утвердил законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. Изменения оказались масштабными, но все они - для судей: возможности и права участников споров законопроект только ограничивает.



Отправная точка появления этого законопроекта - чрезмерная загрузка судей. Суды действительно рассматривают сейчас огромное количество простых однотипных дел, в которых нет никакого спора - одно только нежелание ответчика платить. В итоге у судей не остается времени, чтобы разобраться в по-настоящему сложных делах. Вот только средства по уменьшению судебной нагрузки, которые выбрал Верховный суд, слишком прямолинейны: законопроект предлагает существенно упростить целый ряд процедур, которые казались неотъемлемой частью российского судебного процесса.





БИТКОЙН РВЕТСЯ К ВЛАСТИ



Капитализация биткойна вплотную приблизилась к отметке $100 млрд. Несмотря на волатильность, все больше инвесторов желает стать владельцами криптовалюты.



В пятницу 20 октября капитализация биткойна, главной криптовалюты мира, превысила $100 млрд, следует из данных Coinmarketcap. В субботу на пике она приближалась к $102,9 млрд при цене $6184 за один биткойн. Лишь утром воскресенья капитализация биткойна опустилась чуть ниже $100 млрд.Таким образом, по капитализации криптовалюта обогнала, например, такие крупные инвестбанки, как Goldman Sachs ($96,8 млрд), Morgan Stanley ($93,1 млрд) или компанию Lockheed Martin ($92,2 млрд). Но пока что она чуть отстает от капитализации BNP Paribas ($100,2 млрд).



Из российских компаний ближе всего к биткойну, не имеющему в России правового статуса, подобрались Сбербанк ($72,4 млрд) и "Роснефть" ($59,3 млрд).А вот капитализация противников биткойна JPMorgan (гендиректор банка Джейми Даймон называл биткойн мошенничеством и грозил увольнением за сделки с ним) пока что находится вне досягаемости для криптовалюты - согласно Bloomberg, банк стоит $350,2 млрд.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 23.10.2017