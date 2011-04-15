Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 октября 2017 года



МИКРОДОЛГУ СНИЗЯТ МАКСИМУМ

ЦБ ОГРАНИЧИТ ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМАМ МФО



Банк России приступил к разработке дифференцированной шкалы предельных обязательств по микрозаймам. Условия работы микрофинансовых организаций (МФО) могут ужесточиться: ЦБ считает нужным установить ограничения максимальной ставки на уровне 250% годовых вместо действующих 300%. По мнению участников рынка, в результате нерентабельными станут 15% МФО, выдающих короткие займы. Но они скорее предпочтут уйти в серую зону, чем покинуть рынок.





ЛЕКАРСТВА ВОШЛИ В СИСТЕМУ

ИАС ГОСЗАКУПОК ПРЕПАРАТОВ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Госзаказчики уже могут пользоваться данными работающей пока в режиме опытной эксплуатации информационно-аналитической системы (ИАС) госзакупок лекарств для расчета цен при закупке препаратов. В системе уже есть информация о нескольких тысячах запланированных и совершенных госзакупок, это позволяет определять средневзвешенную цену лота. Механизм расчета цены требует доработок - так, Минздраву предстоит определить параметры взаимозаменяемости препаратов.





"ТЕРЕМОК" ПРИМЕРЯЕТ CASUAL

СЕТЬ ГОТОВИТСЯ К СМЕНЕ ФОРМАТА



Сеть "Теремок" перестанет открывать блинные киоски в Москве: ее основатель Михаил Гончаров заявил, что будет расширяться за счет кафетериев. Эту модель развития сеть уже три года применяет в Санкт-Петербурге. Сегмент общественного питания fast casual (заведения со свежей, быстро приготовленной едой, современной атмосферой и демократичным чеком), куда хочет переместиться "Теремок", растет быстрее остальных и всего рынка в целом. На долю этого сектора, появившегося в прошлом году, приходится 2% оборота рынка.





БЛОКИРОВКИ ДОШЛИ ДО ВЕРХОВНОГО СУДА

БАНКИ ПОЛУЧИЛИ ШАНС В СПОРЕ С ГРАЖДАНАМИ ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ





До сих пор в спорах о блокировках банками клиентских счетов, число которых постоянно растет, суды в большей степени проявляли заботу о гражданах. Переломить ситуацию может вмешательство в один из подобных споров Верховного суда (ВС), который счел доводы банка убедительными для вынесения разбирательства на рассмотрение коллегии по гражданским делам. Участники рынка надеются, что ее решение может снять существенную часть спорных вопросов в применении антиотмывочного закона в отношении физлиц.





УГОЛЬНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ ОБОШЛИ ПРИВИЛЕГИЯМИ

ИХ ОТКАЗАЛИСЬ СУБСИДИРОВАТЬ ЗА СЧЕТ ОПТОВОГО РЫНКА



Вопреки уже де факто сложившейся практике дотации проблемных секторов энергетики за счет оптового рынка, чиновники, как стало известно "Ъ", выступили против таких преференций для угольной генерации. С просьбой ввести надбавку к тарифу для угольных электростанций, расположенных в европейской части РФ и на Урале, выступил "Газпром энергохолдинг". Как альтернативу ФАС предлагает энергетикам получить у ОАО РЖД скидку 25% на перевозку угля, что, по оценкам аналитиков, снизит себестоимость выработки на угольных станциях европейской части РФ в среднем на 7%.





"САРМАТ" ДОБРАЛСЯ ДО ПУСКА

БРОСКОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ РАКЕТЫ ПРОЙДУТ ДО КОНЦА ГОДА



Как стало известно "Ъ", до конца года Минобороны РФ планирует провести на космодроме Плесецк два бросковых испытания жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Сроки этих испытаний неоднократно переносились из-за неготовности как шахтной пусковой установки, так и самой МБР. Теперь, по утверждению источников "Ъ", проблемы решены: дальнейшая программа ракеты будет скорректирована по результатам анализа "броска" РС-28.





SAILFISH ЗАЙДЕТ ЧЕРЕЗ БОЛИВИЮ

НОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИЩЕТ КОНТАКТА С РОССИЙСКИМ ГОССЕКТОРОМ



В начале 2018 года на российский рынок поступит смартфон Accione на операционной системе Sailfish, представленный на днях в Боливии. Он создан консорциумом Jolla Григория Березкина и местным холдингом Jala и может быть презентован президенту Владимиру Путину в ходе предстоящего визита в Боливию. В России создатели надеются продвинуть телефон в первую очередь корпоративным заказчикам и госсектору. Но перспективы смартфона может ухудшить потенциально высокая стоимость и отсутствие необходимых приложений, предупреждают эксперты.





"ТРАНСНЕФТЬ" НЕ НАШЛА МОТИВАЦИИ В СУДЕ

КОМПАНИЯ ОБЖАЛОВАЛА РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ В СПОРЕ СО СБЕРБАНКОМ



"Ъ" стали известны аргументы "Транснефти" в кассационной жалобе по спору со Сбербанком на 66,5 млрд руб. По мнению трубопроводной компании, отказавший ей апелляционный суд вынес немотивированное решение. В частности, он проигнорировал, что банк сам настаивал на сделке с валютными опционами и исказил информацию о ее рисках. В "Транснефти" подчеркивают, что апелляция отклонила принятое в пользу компании решение суда первой инстанции, не пояснив причин. В Сбербанке парируют аргументы "Транснефти" и уверены в своей правоте. Юристы склонны разделить мнение банкиров, но не сомневаются, что точку в споре поставит только Верховный суд.





ОПЕРАТОРЫ ЛОВЯТ "СТРЕЛУ"

ПОКУПКОЙ ГРУППЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОВАЙДЕРОВ ИНТЕРЕСУЮТСЯ КРУПНЫЕ ИГРОКИ





МТС получила одобрение Федеральной антимонопольной службы на покупку группы "Стрела Телеком", принадлежащей инвесткомпании "Эльбрус Капитал" и объединяющей региональных провайдеров кабельного ТВ и ШПД в 11 городах, включая Иркутск, Томск и Хабаровск. Стоимость актива может достигать 2 млрд руб., оценивают аналитики. Его присоединение позволило бы МТС приблизиться по числу абонентов ШПД к занимающему второе место на этом рынке холдингу "ЭР-Телеком", но тот и сам претендует на покупку входящих в "Стрелу Телеком" компаний.





НА "АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ" ВЗОШЛИ РЫБАКИ

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОСТРОИТ ШЕСТЬ ТРАУЛЕРОВ



Петербургские "Адмиралтейские верфи" построят для Русской рыбопромышленной компании (РРПК) шесть траулеров-процессоров по норвежскому проекту ST-192. Завод, специализирующийся на неатомных подводных лодках и кораблях для ВМФ, выиграл заказ у конкурентов из материнской Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), приморской "Звезды" и керченского "Залива". Но заказчику все равно придется переплатить за отечественный статус траулеров: головной судно построит испанская MetalShips & Docks S.A. за €82 млн, а траулер из Петербурга оценивается в €90-110 млн.





MINISO ПОТОРГУЕТ В РОССИИ

РИТЕЙЛЕР ХОЧЕТ ОБОГНАТЬ КОНКУРЕНТОВ



Японско-китайский ритейлер товаров повседневного спроса Miniso, вышедший недавно на рынок России, собирается через два года открыть около сотни магазинов, обогнав Uniqlo. Для этого сеть запустила франчайзинговую программу. Но пока предлагаемые Miniso условия - инвестиции в открытие каждого магазина в размере 22 млн руб.- для потенциальных партнеров, особенно в регионах, могут оказаться неприемлемыми.





ИНВЕСТИЦИИ МИМО САНАЦИИ

ГРУППА "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ" СНОВА КУПИЛА АКЦИИ QIWI



Уже после начала санации банка "Открытие" его совладелец группа "Открытие холдинг" возобновила сделки с акциями платежной системы Qiwi. В октябре подконтрольная группе Otkritie Investments Cyprus Ltd купила 3,39% акций Qiwi более чем на 2 млрд руб. Сделка могла быть частью планов холдинга, готовившихся еще до введения в банке временной администрации.





ПИСЬМО МИНИСТРУ ОЦЕНИЛИ СРОКОМ

УЧАСТНИКУ ГРОМКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ ЗАПРОСИЛИ НАКАЗАНИЕ ЗА КОРРУПЦИЮ



Как стало известно "Ъ", для полковника МВД Вадима Шавлохова, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий, прокуратура запросила 12 лет заключения - на два года больше, чем отсидел полковник Юрий Буданов, в раскрытии убийства которого он участвовал. Защита настаивает на полном оправдании подсудимого Шавлохова, считая, что его оговорили сообщники Аслана Гагиева, обвиняемого в организации 60 убийств.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 23.10.2017