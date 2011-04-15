Повтор! Кабмин внёс в Госдуму законопроект, увеличивающий в 4 раза штрафы за неуплату в системе "Платон"

В Госдуму поступил правительственный законопроект "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования контрольно-надзорных функций за движением транспортных средств по автомобильным дорогам". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект предусматривает повышение штрафа за нарушение положений о взимании платы в счёт возмещения вреда, причиняемого дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой свыше 12 т, с 5 тыс. руб. до 20 тыс. руб.



Кроме того, законопроектом предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности по статье 12.21.1 КоАП до шести месяцев.



В настоящее время собственник (владелец) транспортного средства освобождается от ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении подтверждаются данные о том, что в момент его фиксации автомобиль находился во владении или пользовании другого лица либо выбыл из обладания в результате противоправных действий злоумышленников.



Этим обстоятельством, согласно пояснительной записке, активно пользуются недобросовестные грузоперевозчики, предоставляя в суды фиктивные договоры аренды, подчеркивает кабинет министров.



Вместе с тем постановление по делу об административном правонарушении по статье 12.21.1 КоАП, касающийся правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта, не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения деяния. Таким образом, производство по делам, связанным со сменой владельцев автомобилей, прекращается, а на новых собственников по истечении сроков рассмотрения правонарушения - уже не заводится.





"AK&M" от 20.10.2017