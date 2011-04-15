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23/10/2017
11:18

"Еврофинансы-Недвижимость" приобрела 10.05% уставного капитала авиакомпании "Сибирь"

ООО "Еврофинансы-Недвижимость" 21 сентября приобрело 10.05% уставного капитала ПАО "Авиакомпания "Сибирь". Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

До приобретения указанного пакета акций "Еврофинансы-Недвижимость" не владела долей в уставном капитале авиакомпании "Сибирь".

ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (ИНН 5448100656) входит в число крупнейших авиаперевозчиков России. Основным акционером является ЗАО "Группа компаний С7". Флот авиакомпании состоит из 40 воздушных судов: 20-ти самолётов Airbus A319, 17-ти Airbus A320, одного Airbus A310 и двух дальнемагистральных Boeing 767-300. Филиалы и представительства авиакомпании действуют в 37-ми городах России, в 13-ти городах стран СНГ и 14-ти - дальнего зарубежья.

Пассажиропоток авиакомпании "Сибирь" в январе-августе 2017 года вырос на 1.4% до 6.59 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла на 48.03% до 727.733 млн руб. с 491.609 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 9.94% до 48.869 млрд руб. с 44.45 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 35.08% до 556.501 млн руб. с 857.236 млн руб., прибыль до налогообложения выросла в 3.1 раза до 1.525 млрд руб. с 491.609 млн руб.



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