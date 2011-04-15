Железнодорожные грузоперевозки по коридору "Север - Юг" за 9 месяцев увеличились на 21.6% до 4.7 млн т

Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом по коридору "Север - Юг" за 9 месяцев 2017 года увеличился на 21.6%, составив свыше 4.7 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Российские железные дороги".



Данный вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи на тему формирования международного транспортного коридора "Север - Юг" с руководителями железнодорожных администраций Азербайджана, Белоруссии и Ирана.



На встрече было отмечено, что объём контейнерных перевозок по МТК также вырос в 2.4 раза - за отчётный период доставлено более 7 тыс. контейнеров.



По итогам переговоров стороны договорились о создании в кратчайшие сроки совместной рабочей группы по развитию западного маршрута международного транспортного коридора "Север - Юг" и подписали соответствующий протокол.



Напомним, в 2016 году АО "РЖД Логистика" совместно с зарубежными партнёрами осуществило тестовую отправку контейнеров из Индии в Россию через Иран и Азербайджан по западному маршруту коридора.



Для поддержания тенденции роста, по мнению участников встречи, необходимо сосредоточить внимание логистических компаний на создании регулярных транспортных сервисов и выработке согласованных тарифных ставок, удовлетворяющих интересы всех сторон, а также вести работу по упрощению процедур прохождения таможенного оформления грузов и активному продвижению логистических возможностей данного маршрута.



При этом нужно обеспечивать чёткое взаимодействие всех участников логистической цепи: железных дорог, портов, морских перевозчиков, таможенных служб.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.



"AK&M" от 23.10.2017