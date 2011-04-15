En+ Group определила ценовой диапазон в рамках IPO в $14-17 за GDR

En+ Group определила ценовой диапазон в рамках IPO в размере $14-17 за одну депозитарную расписку (GDR). Об этом говорится в сообщении компании.



Таким образом, компания оценена для первичного размещения акций в $7-8.5 млрд.



Всего в ходе IPO инвесторам будет предложено от 15.8% до 18.8% акций En+ Group. Ожидается, что общий объём сделки составит около $1.5 млрд, из которых $1 млрд, как ожидается, будет привлечён за счёт продажи новых акций, а ещё $500 млн компания получит от якорного инвестора - AnAn Group (Singapore) Pte. Ltd.



Если сделка состоится, она станет крупнейшим IPO российской компании с мая 2013 года, когда Банк ВТБ продал акции на $3.2 млрд.



Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, "ВТБ капитал", BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale и UBS.



En+ Group объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19.7 ГВт, более 75% которых приходится на гидроэлектростанции, и алюминиевые производства ОК "РУСАЛ" годовой мощностью 4.2 млн т. ГЭС En+ обеспечивают около 90% потребностей производственных мощностей ОК РУСАЛ в Сибири, ключевом операционном регионе компании.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"