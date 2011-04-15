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23/10/2017
11:18

ЦБ стимулирует банковское кредитование среднего бизнеса

Банк России рассматривает возможность разрешить банкам применять при расчете обязательных нормативов пониженный коэффициент риска 75% также и к кредитным требованиям к субъектам среднего предпринимательства, находящимся в портфелях однородных ссуд и удовлетворяющим определенным критериям диверсификации риска. Как говорится в сообщении ЦБ, соответствующее положение содержится в проекте указания "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28.06.2017 N 180-И "Об обязательных нормативах банков", размещенном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, согласно документу с 1 января 2018 года показатель финансового рычага становится обязательным нормативом Н1.4 для всех банков с универсальной лицензией. Минимально допустимое числовое значение нового норматива будет установлено на уровне 3%.

Норматив финансового рычага рассчитывается как отношение величины основного капитала банка к сумме балансовых активов, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера; кредитного риска по операциям с производными финансовыми инструментами; а также кредитного риска по сделкам, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания. Порядок расчета этого показателя определен в соответствии со Стандартом Базельского комитета по банковскому надзору (Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements, 2014, January).


"AK&M" от 23.10.2017
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