Московский центр Новых технологий телекоммуникаций выиграл тендер Ростелекома на 2.088 млрд руб.

Московский центр Новых технологий телекоммуникаций (МЦ НТТ) выиграл тендер Ростелекома на 2.088 млрд руб. Об этом свидетельствуют материалы Ростелекома, опубликованные на портале госзакупок.



МЦ НТТ стал единственным участником тендера Ростелекома и выиграл его, предложив начальную цену, установленную закупщиком.



МЦ НТТ окажет Ростелекому услуги по сопровождению и обслуживанию клиентов.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 39% до 5.934 млрд руб. с 4.259 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 0.9% до 145.602 млрд руб. со 144.258 млрд руб., операционная прибыль - на 15% до 19.396 млрд руб. с 16.773 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 42% до 8.601 млрд руб. с 6.051 млрд руб.





"AK&M" от 23.10.2017