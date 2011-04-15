Кабмин одобрил создание территории опережающего социально-экономического развития "Вятские Поляны" в Кировской области

Правительство РФ одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Вятские Поляны" в Кировской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Определены границы ТОР "Вятские Поляны", виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов, минимальное количество новых постоянных рабочих мест.



Правительством Кировской области подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации четырёх инвестиционных проектов.



В рамках проектов планируются организация производства полуфабрикатов из стальной заготовки, строительство завода по производству лифтового оборудования и подъёмных механизмов, производство посуды, модернизация производства упаковки для бытовой техники.



Создание ТОР "Вятские Поляны" позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия - ОАО "Вятско-Полянский машиностроительный завод "Молот"", повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать более 560 постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме более 190 млн руб., полагает кабинет министров.





"AK&M" от 23.10.2017