Нефть снова оказывает поддержку на фоне все тех же факторов - признаков балансировки рынка, перебоев в поставках (фактических и ожидаемых), снижения числа буровых установок в США. В то же время инвесторы могут проявить осторожность в преддверие объявления кандидата на пост главы Федрезерва, которое ожидается до 3 ноября. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.



В центре внимания также окажется ЕЦБ (может быть вынужден ужесточить свою монетарную политику) и ЦБ РФ (рынок ожидает смягчения политики). В конце недели будут опубликованы данные по ВВП США за III квартал 2017 года. Результат лучше ожиданий поддержит "ястребов" от ФРС.



Рост в США, Азия в основном в плюсе. Американский рынок акций завершил торги в пятницу на положительной территории (S&P 500 +0.51%, DJIA +0.71%, NASDAQ +0.36%). Азиатские индексы сегодня утром по большей части растут (Hang Seng -0.67%, Shanghai +0.02%, Nikkei +1.17%). Фьючерсы на S&P 500 не демонстрируют выраженной динамики. Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $57.89 за баррель - ниже открытия.





"AK&M" от 23.10.2017