Розничный бизнес ВТБ увеличивает ставки по вкладам в долларах США

Розничный бизнес ВТБ с 24 октября 2017 года меняет условия по розничным вкладам в долларах США. Общее повышение ставок составит в среднем 0.4 п.п. Максимальная ставка увеличена до 1.7% и теперь не зависит от суммы вклада. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



Доходность по розничным депозитам в долларах США будет зависеть только от срока, на который открывается вклад. Сумма и способ размещения (в офисе или онлайн) значения иметь не будут. При размещении средств на одинаковый срок процентная ставка для вклада в 3 тыс. у.е. и 50 тыс. у.е. в рамках одного продукта будет равной.



Для вкладов с первоначальным взносом $3 тыс. увеличение доходности составит в среднем 0.6 п.п., при размещении сумм от $50 тыс. ставка повысится в среднем на 0.1 п.п. Максимальная процентная ставка по вкладам "Выгодный", "Выгодный Онлайн" и "Максимальный доход" при размещении средств на срок от 2 до 3 лет составит 1.7%.



Ранее ставки по вкладам в долларах США повысил Сбербанк. Диапазон повышения ставок базовой линейки вкладов составил 0.04-0.35 п.п.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении. Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.



"AK&M" от 23.10.2017