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23/10/2017
14:03

РУСАЛ в III квартале увеличил объём производства алюминия на 1.1%

ОК "РУСАЛ" в III квартале 2017 года увеличил объём производства алюминия на 1.1% до 931 тыс. т по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в сообщении РУСАЛа.

На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объёма выпуска алюминия. Общая динамика производства оставалась стабильной, с коэффициентом загрузки мощностей, составляющим 95%.

Реализация алюминия в III квартале 2017 года снизилась на 3.4% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 968 тыс. т. Снижение динамики продаж объясняется в основном увеличением объёма продукции на стадии транзита, что связано с ограниченной доступностью портовых мощностей/морских судов (поставка ожидается в следующем отчётном периоде).

Объём производства глинозема в III квартале составил 1965 тыс. т, увеличившись на 1.9% по сравнению с предыдущим кварталом.

ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозема в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.

РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

Скорректированная чистая прибыль РУСАЛа в I квартале 2017 года по МСФО составила $263 млн по сравнению с $27 млн в I квартале 2016 года. Выручка РУСАЛа в I квартале выросла на 203% до $2.297 млрд по сравнению с $1.914 млрд за аналогичный период 2016 года.



"AK&M" от 23.10.2017
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