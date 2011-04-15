РУСАЛ в III квартале увеличил объём производства алюминия на 1.1%

ОК "РУСАЛ" в III квартале 2017 года увеличил объём производства алюминия на 1.1% до 931 тыс. т по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в сообщении РУСАЛа.



На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объёма выпуска алюминия. Общая динамика производства оставалась стабильной, с коэффициентом загрузки мощностей, составляющим 95%.



Реализация алюминия в III квартале 2017 года снизилась на 3.4% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 968 тыс. т. Снижение динамики продаж объясняется в основном увеличением объёма продукции на стадии транзита, что связано с ограниченной доступностью портовых мощностей/морских судов (поставка ожидается в следующем отчётном периоде).



Объём производства глинозема в III квартале составил 1965 тыс. т, увеличившись на 1.9% по сравнению с предыдущим кварталом.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозема в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Скорректированная чистая прибыль РУСАЛа в I квартале 2017 года по МСФО составила $263 млн по сравнению с $27 млн в I квартале 2016 года. Выручка РУСАЛа в I квартале выросла на 203% до $2.297 млрд по сравнению с $1.914 млрд за аналогичный период 2016 года.







"AK&M" от 23.10.2017