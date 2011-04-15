МТС закупят оборудование Ericsson на 400 млн евро для подготовки к запуску 5G и IoT

ПАО "МТС" и Ericsson подписали соглашение о модернизации и подготовке сети МТС к стандарту 5G и технологиям интернета вещей (IoT), в рамках которого в 2017-2020 годах Ericsson поставит МТС новейшее оборудование и программное обеспечение для опорной сети и сети радиодоступа в ряде регионов России на общую сумму более 400 млн евро. Об этом говорится в сообщении оператора.



Достигнутое соглашение является частью стратегии МТС и Ericsson, направленной на техническую подготовку сети оператора к быстрому запуску новых услуг на базе технологий 5G и IoT в коммерческую эксплуатацию. Внедрение готового к поддержке 5G и IoT нового программного и аппаратного обеспечения позволит обновить сети МТС поколений 2G, 3G, и LTE в Приволжском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Южном федеральном округах. С заключением контракта общий объём закупок МТС продукции и услуг Ericsson с 2008 до 2020 год может составить с нарастающим итогом почти 2 млрд евро.



В рамках соглашения МТС получит аппаратное обеспечение для сетей беспроводной связи, основное оборудование и новейшие версии решений Ericsson Mobile Softswitch Solution (MSS) и User Data Consolidation (UDC), обеспечивающих консолидацию всех пользовательских данных в сети. Кроме того, Ericsson поставит программные решения для массового внедрения IoT, обеспечивающие передачу данных от счетчиков и сенсоров с использованием технологий NB-IoT и Cat-M1.



По данным последнего отчёта Ericsson Mobility Report, в 2020 году должны быть утверждены стандарты технологий связи 5G. В тот же год многие операторы запустят сети 5G в коммерческую эксплуатацию. В 2022 году в сетях 5G без учёта IoT-устройств будет зарегистрировано более 500 миллионов абонентов. Услуги широкополосного мобильного 5G интернета, в первую очередь, будут запущены в мегаполисах и будут расти схожими с LTE темпами: к 2022 году уровень их проникновения достигнет 15%. Сети 5G обеспечат широкое использование технологий Massive IoT и Critical IoT.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Чистая прибыль группы МТС по МСФО за II квартал 2017 года выросла на 62.6% до 14.7 млрд руб. с 9.1 млрд руб. годом ранее. Выручка группы увеличилась на 0.7% до 106.8 млрд руб. со 106.1 млрд руб., показатель OIBDA - на 8.2% до 44 млрд руб. с 40.7 млрд руб.



"AK&M" от 23.10.2017