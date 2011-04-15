"Русская Аквакультура" купила смолтовой завод в Норвегии

ПАО "Русская Аквакультура" закрыло сделку по покупке второго актива по производству посадочного материала в Норвегии - компании Olden Oppdrettsanlegg AS. Об этом говорится в сообщении ПАО.



Технология производства основана на системе проточного водоснабжения, позволяет производить как малька радужной форели, так и смолт атлантического лосося. Завод обладает лицензией на производство 2 млн шт. смолта ежегодно. Компания планирует получить первый посадочный материал с завода уже в 2018 году. Предприятие работает с 1995 года и на протяжении многих лет являлось одним из ключевых поставщиков "Русской Аквакультуры".



Вместе с ранее приобретенным в этом году заводом Villa Smolt, это предприятие обеспечит значительную часть потребностей компании в посадочном материале, что существенно снижает не только операционные, но и биологические риски. Помимо этого, приобретение актива выступает подтверждением взятого Компанией курса на повышение операционной эффективности и поддержание рентабельности бизнеса на достигнутом высоком уровне в долгосрочной перспективе, подчеркивается в сообщении.



ПАО "Русская Аквакультура" (до 18 февраля 2015 года - группа компаний "Русское море" (ИНН 7816430057) - поставщик рыбы и морепродуктов, специализирующийся на дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы и товарном выращивании рыбы.



"Русская аквакультура" присутствует в двух сегментах: дистрибуция охлажденной и свежемороженой рыбы - "Русская рыбная компания"; товарное выращивание красной рыбы (аквакультура). Основной владелец компании (47.98% акций) - её основатель Максим Воробьев.



Региональная сеть "Русской аквакультуры" состоит из более чем 40 офисов и торговых представительств, работающих в крупнейших городах Российской Федерации. Портфель компании для развития направления аквакультуры насчитывает 29 участков на озерах в Карелии и в акваториях Баренцева и Белого морей для товарного выращивания семги и форели. Общий объём потенциального выращивания составляет около 70 тыс. т, или 50% общего потребления семги и форели в России.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль ПАО "Русская Аквакультура" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года составила 531.763 млн руб. против убытка 3.113 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась в 1.6 раза до 92.177 млн руб. со 150.32 млн руб., валовая прибыль - в 1.24 раза до 55.172 млн руб. с 68.256 млн руб. Убыток до налогообложения упал в 34.7 раза до 89.799 млрд руб. с 3.113 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Русская Аквакультура" за первое полугодие 2017 года по МСФО составила 57.7 млн руб. против убытка 88 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 11.3 раза до 3.343 млрд руб. с 295.8 млн руб., операционная прибыль - в 119.5 раза до 1.651 млрд руб. с 13.8 млн руб., валовая прибыль - на 37.8% до 491.7 млн руб. с 356.8 млн руб. Операционный EBIT составил 1.363 млрд руб. по сравнению с убытком 88 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Рентабельность по этому показателю составила 40.8%.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"