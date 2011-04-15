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23/10/2017
13:55

ESET выявила кибератаку на пользователей Mac

ESET выявила кибератаку на пользователей macOS. Хакеры взломали сайт компании-разработчика Eltima и распространяли зараженные трояном OSX/Proton версии популярных приложений: мультимедийного плеера Elmedia Player и менеджера закачек Folx. Об этом говорится в сообщении ESET.

Эксперты ESET обнаружили зараженные приложения на сайте Eltima 19 октября. После предупреждения разработчики устранили угрозу и сообщили о возобновлении раздачи легитимного софта.

OSX/Proton - троян для удалённого доступа (Remote Access Trojan, RAT), который продавался на подпольных форумах с марта 2017 года. В нем предусмотрены функции для кражи данных, включая информацию о пользователе и операционной системе, список установлённых приложений, данные браузеров, номера криптовалютных кошельков, данные связки ключей macOS, сохранённые логины и пароли.

Для атаки хакеры создали подписанную действующим сертификатом (в настоящее время сертификат отозван Apple) оболочку вокруг легитимного приложения Elmedia Player и трояна Proton. После скачивания с сайта Eltima оболочка запускает настоящий медиаплеер, а затем выполняет в системе код Proton. Троян выводит на экран поддельное окно авторизации, чтобы получить права администратора.

Подобная схема (атаки на цепи поставок - supply-chain attack) уже использовалась ранее для распространения вредоносного ПО для macOS. В 2016 году дважды взламывался торрент-клиент Transmission - в первом инциденте фигурировал шифратор OSX/KeRanger, во втором - инструмент для кражи паролей OSX/Keydnap. В 2017 году приложение Handbrake для кодирования видео на Мас было заражено трояном Proton.

ESET рекомендует всем пользователям, недавно загружавшим программное обеспечение с сайта Eltima, проверить систему на предмет компрометации. На заражение указывает присутствие любого из следующих файлов или каталогов: /tmp/Updater.app/; /Library/LaunchAgents/com.Eltima.UpdaterAgent.plist

/Library/.rand/; /Library/.rand/updateragent.app/
Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.

"AK&M" от 23.10.2017
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