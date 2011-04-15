Ростех планирует организовать дистрибуцию "Ансатов" в Мексике

Госкорпорация Ростех и её дочерний холдинг "Вертолёты России" провели переговоры с мексиканской компанией Craft Avia Center о реализации и сервисном обслуживании вертолётов "Ансат" на мексиканском рынке. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



В настоящий момент Craft Avia Center подала заявку в адрес авиационных властей Мексики с просьбой валидировать российский летный сертификат "Ансата". Кроме того, компания Craft Avia Center начала строительство сервисного центра и шоурума для продажи российских вертолетов.



В преддверии рабочего визита министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова в Мексику заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Леликов и генеральный директор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский провели переговоры с генеральным директором Craft Avia Center Хосе де Висенте. В рамках переговоров обсуждались вопросы потенциального спроса на российские гражданские вертолёты на мексиканском рынке, а также процесс получения мексиканского сертификата для вертолёта "Ансат".



"Компания Craft Avia Center обратилась к нам с предложением стать дистрибутором вертолётов "Ансат" на мексиканском рынке. Мы уже подготовили и направили коммерческое предложение на поставку одной машины, которая будет использоваться в качестве демонстратора потенциальным покупателям. Сейчас наше предложение рассматривается другой стороной, и мы надеемся в ближайшее время выйти на подписание контракта", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, цитируемый в сообщении.



"В настоящий момент Craft Avia Center уже приступила к строительству площадки, на которой разместится центр технического обслуживания и ремонта вертолетов "Ансат" площадью 4 тыс. кв. м, а также шоу-рум для демонстрации вертолетов и продажи услуг по ответственному хранению. Этот центр также планируется сертифицировать", - сообщил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.



Сегодня парк российских вертолётов в Мексике насчитывает около 50 машин семейства Ми-8/17, а также два вертолёта Ми-26.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб.



"AK&M" от 23.10.2017