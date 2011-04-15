Выручка группы "Детский мир" за 9 месяцев выросла на 22.9% до 66.6 млрд руб.

Объем консолидированной неаудированной выручки группы "Детский мир" за 9 месяцев 2017 года увеличился на 22.9% до 66.6 млрд руб. по сравнению с 54.2 млрд руб. за 9 месяцев 2016 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Объем выручки интернет-магазина вырос на 58.6% до 2.6 млрд руб. За 9 месяцев был открыт 41 новый магазин сети "Детский мир".



Объем консолидированной неаудированной выручки Группы в III квартале 2017 года увеличился на 19.8% до 24.6 млрд руб. по сравнению с 20.5 млрд руб. в III квартале 2016 года; в том числе объем выручки интернет-магазина вырос на 50.3% до 0.9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В III квартале было открыто 29 новых магазинов сети "Детский мир". Общее число магазинов Группы компаний по состоянию на 30 сентября 2017 года составило 557.



Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC. По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов "Детский мир" представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы - 604 тыс. кв. Основными акционерами компании являются АФК "Система" (73%), Российско-китайский инвестиционный фонд (23%).



Прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 12.5% до 705 млн руб. с 627 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.8% до 42.096 млрд руб. с 33.736 млрд руб., валовая прибыль - на 22.9% до 13.771 млрд руб. с 11.207 млрд руб., показатель EBITDA - на 23.9% до 2.987 млрд руб. с 2.411 млрд руб.







"AK&M" от 23.10.2017