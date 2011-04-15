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23/10/2017
13:40

Объём глобального рынка решений с использованием дронов в электроэнергетическом секторе составит $9.46 млрд

Объём глобального рынка решений с использованием дронов в электроэнергетическом секторе составит $9.46 млрд. К такому выводу приходят авторы последнего отчёта PwC, в котором также рассмотрены способы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), позволяющие достигать прорывных результатов при построении, эксплуатации и материально-техническом обеспечении сетей энергетических компаний.

Согласно прогнозам, к 2020 году в связи с трансформацией энергетической отрасли, ростом использования возобновляемых источников энергии и увеличением спроса на развивающихся рынках, таких как Китай и Индия, общая протяжённость энергосетей во всем мире увеличится до 6.8 млн км, или на 15% в сравнении с 2016 годом.

Стремясь обеспечить надёжность систем энергоснабжения, регуляторные органы вводят механизмы стимулирования энергетических компаний, направленные на сокращение перебоев в снабжении, а также штрафные санкции за время простоя. Ежегодно отрасль несёт убытки на $169 млрд из-за аварий и вынужденного отключения сетей энергоснабжения.


"AK&M" от 23.10.2017
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