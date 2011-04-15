Мордовэнергосбыт привлёк кредит Альфа-Банка в размере 500 млн руб.

ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АО "Альфа-Банк" 19 октября заключили соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях на сумму 500 млн руб. Об этом говорится в сообщении Мордовэнергосбыта.



Срок погашения кредитов - не позднее 31 декабря 2018 года. Процентная ставка - не более 20% годовых.



Цель кредитования - участие в торговых сессиях на оптовом рынке электрической энергии и мощности, оплата мощности и электроэнергии генерирующим компаниям, а также проведение расчётов с сетевыми компаниями.



Данная сделка была одобрена советом директоров энергосбытовой компании 10 октября 2017 года.



ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (ИНН 1326192645) образовано 1 февраля 2005 года путём выделения при реформировании ОАО "Мордовэнерго". Компания является основным предприятием, обеспечивающим электроснабжение Мордовии, реализует 100% электроэнергии в регионе.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Мордовэнергосбыта по РСБУ в первом полугодии 2017 года увеличилась в 3.58 раза до 140.746 млн руб. с 39.305 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 7.65% до 3.204 млрд руб. с 2.976 млрд руб., прибыль от продаж - на 16.73% до 209.229 млн руб. со 179.245 млн руб., прибыль до налогообложения - в 3.03 раза до 163.953 млн руб. с 54.161 млн руб.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Прямыми акционерами ОАО "Альфа-Банк" являются российская компания ОАО "АБ Холдинг", которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, в распоряжении которой имеется менее 1% акций банка.



Бенефициарами банковской группы в составе консорциума "Альфа-Групп" являются 6 физических лиц (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Александр Кнастер, Андрей Косогов).



Чистая прибыль группы "Альфа-Банк" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла в 2.7 раза до $436 млн.







"AK&M" от 23.10.2017