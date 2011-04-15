Ингосстрах застраховал пассажиров такси от несчастных случаев во время поездок

СПАО "Ингосстрах" заключило договоры страхования пассажиров от несчастных случаев во время поездок на такси с ООО "Интертос", агрегатором, объединяющим независимые диспетчерские службы по всей России, и НО "Ассоциация диспетчерских служб такси". Страховая сумма составляет 2 млн руб. на каждого застрахованного пассажира, говорится в сообщении Ингосстраха.



По условиям договоров покрываются риски смерти (причинение вреда жизни), а также травм или телесных повреждений (причинение вреда здоровью) застрахованного лица в результате несчастного случая, спровоцированного дорожно-транспортным происшествием; противоправными действиями третьих лиц; стихийными бедствия (град, землетрясение, буря, ураган, наводнение, смерч и иные опасные природные явления); пожаром, взрывом; падением инородных предметов, в том числе, снега и льда.



В случае получения травм или гибели пассажира ему или его представителям следует обратиться в Ингосстрах и предоставить пакет документов. После чего в течение 30 дней страховая компания выплатит положенное страховое возмещение.



"Продукт, ориентированный на страхование пассажиров такси, сегодня достаточно востребован как крупными информационными сервисами, диспетчерскими службами и таксопарками, так и небольшими индивидуальными предпринимателями. Это связано с развитием гражданского общества в России в последние годы. Граждане хотят получать за свои деньги качественные услуги и готовы отстаивать свои интересы, в том числе в судебном порядке. К примеру, если после ДТП страховая выплата по ОСАГО будет меньше, чем реально затраченная сумма на лечение, пострадавший может обратиться в суд с требованием возместить разницу. Соответственно компании, предоставляющие услуги перевозок легковым такси, хотят защитить свои финансовые интересы, – отмечает начальник отдела страхования пассажирских перевозок компании "Ингосстрах" Александр Рыбальченко. – Также немаловажным фактором является конкурентное преимущество, которое получает компания, проявившая заботу о клиентах и застраховавшая своих пассажиров".



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 23.10.2017