Банк "Глобэкс" приступил к выпуску зарплатных и личных карт Мир "Социальная" и "Классическая"

Банк "Глобэкс" (Группа Внешэкономбанка) приступил к выпуску зарплатных и личных карт Мир "Социальная" и "Классическая". Об этом говорится в сообщении банка.



Карта Мир "Социальная" выдается сотрудникам бюджетных организаций для начисления заработной платы, а также пенсий, пособий и стипендий. Карта предоставляется бесплатно. Держатель этой карты имеет возможность получать дополнительный доход в размере 5.5% годовых от суммы средств на карточном счёте. Снятие наличных в банкоматах банка на всей территории России бесплатно.



Карту Мир "Классическая" банк "Глобэкс" предлагает всем физическим лицам. Снятие наличных в банкоматах банка - бесплатно. Годовое обслуживание составит 500 руб.



В системе ДБО "Глобэкс-онлайн", мобильном приложении и банкоматах банка с помощью карт клиенты могут оплачивать, мобильную связь, телефон, интернет, ЖКХ и другие услуги. Карты принимаются на всей территории России.



АО "Глобэксбанк" (Банк "Глобэкс", ИНН 7744001433) - универсальный коммерческий банк, основанный в 1992 году, предоставляет все виды банковских продуктов и услуг юридическим и физическим лицам в рублях и валюте. Банк входит в группу Внешэкономбанка.



Ключевым направлением деятельности банка является кредитование определяемых Правительством РФ приоритетных отраслей экономики. Банк кредитует предприятия реального сектора, работает с депозитами юридических и физических лиц, развивает международный бизнес.



Прибыль банка "Глобэкс" после налогообложения по РСБУ за первое полугодие 2017 года составила 303 млн руб.





















"AK&M" от 23.10.2017