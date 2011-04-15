Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/10/2017
15:32

Банк "Глобэкс" приступил к выпуску зарплатных и личных карт Мир "Социальная" и "Классическая"

Банк "Глобэкс" (Группа Внешэкономбанка) приступил к выпуску зарплатных и личных карт Мир "Социальная" и "Классическая". Об этом говорится в сообщении банка.

Карта Мир "Социальная" выдается сотрудникам бюджетных организаций для начисления заработной платы, а также пенсий, пособий и стипендий. Карта предоставляется бесплатно. Держатель этой карты имеет возможность получать дополнительный доход в размере 5.5% годовых от суммы средств на карточном счёте. Снятие наличных в банкоматах банка на всей территории России бесплатно.

Карту Мир "Классическая" банк "Глобэкс" предлагает всем физическим лицам. Снятие наличных в банкоматах банка - бесплатно. Годовое обслуживание составит 500 руб.

В системе ДБО "Глобэкс-онлайн", мобильном приложении и банкоматах банка с помощью карт клиенты могут оплачивать, мобильную связь, телефон, интернет, ЖКХ и другие услуги. Карты принимаются на всей территории России.

АО "Глобэксбанк" (Банк "Глобэкс", ИНН 7744001433) - универсальный коммерческий банк, основанный в 1992 году, предоставляет все виды банковских продуктов и услуг юридическим и физическим лицам в рублях и валюте. Банк входит в группу Внешэкономбанка.

Ключевым направлением деятельности банка является кредитование определяемых Правительством РФ приоритетных отраслей экономики. Банк кредитует предприятия реального сектора, работает с депозитами юридических и физических лиц, развивает международный бизнес.

Прибыль банка "Глобэкс" после налогообложения по РСБУ за первое полугодие 2017 года составила 303 млн руб.










"AK&M" от 23.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100