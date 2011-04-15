"Сумма" хочет купить весь пакет РЖД в ТрансКонтейнере

Председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заявил, что группа готова приобрести весь пакет акций ПАО "ТрансКонтейнер", принадлежащий ОАО "РЖД". Как сообщают "Ведомости", об этом он сообщил в кулуарах Всемирного форума молодёжи и студентов, проходившего в Сочи.



"Знаете, я так понимаю, выставляться будет 51%, мы хотим купить его", - сказал З.Магомедов.



По его словам, "Сумма" готова к участию в открытом конкурсе, если его решат провести. З.Магомедов также отметил, что при приобретении пакета в ТрансКонтейнере группа может выставить оферту на доли других акционеров.



Группа "Сумма" - это диверсифицированный холдинг, объединяющий перспективные и динамично развивающиеся активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниях группы, которые присутствуют в почти 40-ка регионах России и за рубежом, занято более 25 тыс. человек. Основатель и акционер компании - Зиявудин Магомедов.



ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество ОАО "Российские железные дороги" - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года.



Компания располагает 46 собственными терминалами в разных центрах России и управляет контейнерным терминалом "Добра", расположенным на границе Словакии и Украины, владеет 50% АО "КеденТрансСервис" - частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане. Кроме того, ТрансКонтейнер является владельцем парка специализированного подвижного состава: свыше 25 тыс. фитинговых платформ и около 60 тыс. крупнотоннажных контейнеров.



АО "ОТЛК" принадлежит 50.00001% акций ТрансКонтейнера, группе Fesco - 25.07% (в том числе 12.37% в виде GDR), Европейскому банку реконструкции и развития - 9.3%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15.22%.



Акции ТрансКонтейнера торгуются на Фондовой бирже ММВБ-РТС. Депозитарные расписки на акции компании торгуются также на Лондонской фондовой бирже.



Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась в 2.01 раза до 2.836 млрд руб. с 1.412 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 30.29% до 30.673 млрд руб. с 23.543 млрд руб., прочие операционные доходы снизились на 34.11% до 226 млн руб. с 343 млн руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2 раза до 3.542 млрд руб. с 1.768 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по РСБУ в первом полугодии 2017 года увеличилась в 2.07 раза до 2.751 млрд руб. с 1.331 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 30.11% до 30.45 млрд руб. с 23.404 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.18 раза до 3.388 млрд руб. с 1.552 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.14 раза до 3.478 млрд руб. с 1.623 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"