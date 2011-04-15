РЖД Логистика организовала отправку грузов в Китай ускоренным поездом в рефконтейнерах

АО "РЖД Логистика" расширило железнодорожный сервис несырьёвого экспорта возможностью отправки грузов, требующих особых температурных условий, в рефрижераторных контейнерах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАО "РЖД".



Услуга предоставляется в рамках проекта Российского экспортного центра по поддержке несырьевых экспортно-ориентированных компаний при транспортировке их грузов из России в Китай.



Первая отправка ускоренного контейнерного поезда по новому экспортно-импортному "круговому" маршруту Ворсино - Чэнду - Ворсино с универсальными и рефрижераторными контейнерами состоялась 20 октября. В Китай будут доставлены такие знаменитые в России сладости, как шоколад "Алёнка", "Бабаевский", "Вдохновение", конфеты "Коровка", "Гусиные лапки", различные вафли, карамель, сухие завтраки в виде подушечек с начинкой.



Из терминала Freight Village Vorsino в Калужской области рефконтейнеры с кондитерскими изделиями проследуют до погранперехода Замын-Ууд (Монголия), где будут перегружены на встречный состав с импортным грузом из Китая и доставлены в Чэнду. Оттуда российские сладости на автомобилях транспортируются в Шанхай и Гуанчжоу.



АО "РЖД Логистика" (РЖДЛ, ИНН 7708730092) создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга ОАО "РЖД". В ноябре 2014 года РЖД передали АО "Объединённая транспортно-логистическая компания" (ОТЛК) 100% минус 1 акцию РЖД Логистики в качестве вклада в уставный капитал.



Компания осуществляет железнодорожные, автомобильные, и морские перевозки грузов; интермодальные перевозки; перевозки сборных грузов; обеспечивает складское хранение и терминальную обработку; прохождение таможенных процедур и страхование; занимается организацией цепей поставок. РЖД Логистика в I квартале 2017 года обработало 15.1 млн т грузов, что на 2% превысило аналогичный показатель 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖДЛ за 2016 год по РСБУ снизилась на 28.96% до 565.987 млн руб. с 796.735 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 18.04% до 25.811 млрд руб. с 21.866 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 6.03% до 983.866 млн руб. с 1.047 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 29.07% до 753.634 млн руб. с 1.063 млрд руб.



"AK&M" от 23.10.2017