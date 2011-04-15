На производственных объектах "Газпром трансгаз Югорск" прошли опытно-промышленные испытания антикоррозионного покрытия

В Пелымском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Свердловская область) состоялись опытно-промышленные испытания наружного защитного покрытия на основе рулонного материала "Полистэк" отечественного производства, нанесенного на трубы диаметром 1420 мм. Об этом говорится в сообщении компании "Газпром трансгаз Югорск".



Проведение испытаний отслеживала специально созданная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО "Газпром", ООО "Газпром ВНИИГАЗ", ООО "Газпром трансгаз Югорск", ООО "Газпром газнадзор", АО "Газпром СтройТЭК Салават".



Испытание антикоррозионного покрытия "Полистэк" проходило в условиях проведения ремонтных работ на объекте межкранового участка магистрального газопровода "Уренгой - Петровск".



В ходе испытаний была осуществлена поэтапная отгрузка пяти труб с уже нанесенным изоляционным покрытием, врезка труб, подготовка зон сварных стыков и нанесение термоусаживающих манжет.



Участвующие в испытании трубы являются трубами повторного применения, которые прошли диагностику и ремонт на Базе ремонта и изоляции труб (БРИТ) в Югорском управлении аварийно-восстановительных работ (УАВР) ООО "Газпром трансгаз Югорск".



Комиссия оценила технические характеристики защитного покрытия "Полистэк", возможность транспортировки труб с уже нанесенным защитным покрытием. Был осуществлен визуально-измерительный контроль состояния защитного покрытия "Полистэк" при подогреве поверхности труб в зонах поперечных сварных стыков и при установке термоусаживающихся манжет.



Результаты проведенных опытно-промышленных испытаний в Пелымском ЛПУМГ признаны комиссией удовлетворительными.



Отечественный материал "Полистэк" представляет собой полиэтиленовую радиационно-модифицированную ленту с адгезионным слоем для создания термопластичного покрытия, предназначенного для защиты от коррозии наружной поверхности стальных труб диаметром до 1420 мм включительно, при нанесении в условиях мобильного автономного комплекса (МАК) по ремонту и изоляции труб. "Полистэк" предназначен для наружной защиты от коррозии подземных газо - и нефтепроводов с температурой эксплуатации до 50 °С.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.





"AK&M" от 23.10.2017