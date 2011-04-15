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23/10/2017
16:40

Компания "Ингосстрах-Жизнь" объявила доходность за 2016 год

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" объявила размер инвестиционного дохода по полисам долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования за 2016 год. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Размер инвестиционного дохода составил 8% годовых по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования в рублях; 3.5% годовых по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования в долларах США; 3.5% годовых по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования в евро.

"Уровень доходности от инвестиций за 2016 год вполне соответствует нашим ожиданиям, поскольку мы ведем консервативную политику в выборе финансовых инструментов при формировании инвестиционного портфеля. Мы рады сообщить нашим клиентам, что и в этом году они получат значительный инвестиционный доход по полисам ДСЖ и пенсионного страхования", - комментирует генеральный директор "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

Доход будет начислен по договорам, действовавшим по состоянию на 31 декабря 2016 года и с неистекшим сроком страхования на 20 октября 2017 года, а также удовлетворяющим ряду обязательным критериям.

ООО "Страховая компания "Ингосстрах - Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава ОСАО "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 23.10.2017
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