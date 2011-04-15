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23/10/2017
16:36

Связь-Банк подписал соглашение о сотрудничестве на межбанковском рынке с монгольским банком

Связь-Банк и The Trade and Development Bank (TDB) of Mongolia подписали генеральное соглашение о сотрудничестве на межбанковском рынке. Об этом говорится в сообщении банка.

Соглашение предполагает заключение и исполнение сделок по предоставлению межбанковских кредитов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между банками, а также конверсионных сделок на условиях "сегодня", "завтра", "форвард", "спот", "своп", "опцион".

"Для нас подписание соглашения с новым партнером из Монголии является особо значимым событием, так как развитие и укрепление отношений с банками стран Азиатского региона - одна из первоочередных задач для развития международного бизнеса Связь-Банка. Мы расширяем число контрагентов, географию и наращиваем объём операций на межбанковском рынке со странами АТР. Доступ к новой инвестиционной площадке будет способствовать развитию финансового сотрудничества между российскими банками и Монголией", - прокомментировал президент-председатель правления Связь-Банка Денис Ноздрачев.

The Trade and Development Bank (TDB) of Mongolia - один из крупнейших банков Монголии на рынке корпоративных банковских услуг с долей 43.3% корпоративного кредитования и 61.8% торгового финансирования на конец 2016 года. По состоянию на конец 2016 года насчитывает 60 филиалов, расчетных центров, 203 банкомата, 3363 POS-терминала. На конец 2016 года совокупные активы банка достигли 6626.5 млрд монгольских тугриков, капитал - 765.9 млрд монгольских тугриков, чистая прибыль - 62.2 млрд монгольских тугриков.

ПАО АКБ "Связь-Банк" (ИНН 7710301140) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, ежемесячно публикуемую ЦБ РФ. Банк располагает в РФ региональной сетью из 49 филиалов. Он развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц. Внешэкономбанк владеет 99.5% акций Связь-Банка.










"AK&M" от 23.10.2017
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