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23/10/2017
17:24

Газпромбанк провел первую сделку с электронной регистрацией ипотеки на вторичном рынке

Газпромбанк запустил услугу для физических лиц по подаче заявления в Росреестр на государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним в электронной форме. Об этом говорится в сообщении банка.

20 октября Газпромбанк успешно зарегистрировал первую сделку купли-продажи на вторичном рынке жилья с ипотечным кредитом Газпромбанка в Москве с помощью своей новой услуги.

Новая услуга позволяет зарегистрировать права на недвижимость за один визит в отделение банка при проведении ипотечной сделки для регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск. Территория предоставления услуги будет постепенно расширяться.

АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю. Крупнейшими акционерами банка являются: ОАО "Газпром" и НПФ "Газфонд".


"AK&M" от 23.10.2017
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