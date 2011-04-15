Газпромбанк провел первую сделку с электронной регистрацией ипотеки на вторичном рынке

Газпромбанк запустил услугу для физических лиц по подаче заявления в Росреестр на государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним в электронной форме. Об этом говорится в сообщении банка.



20 октября Газпромбанк успешно зарегистрировал первую сделку купли-продажи на вторичном рынке жилья с ипотечным кредитом Газпромбанка в Москве с помощью своей новой услуги.



Новая услуга позволяет зарегистрировать права на недвижимость за один визит в отделение банка при проведении ипотечной сделки для регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск. Территория предоставления услуги будет постепенно расширяться.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю. Крупнейшими акционерами банка являются: ОАО "Газпром" и НПФ "Газфонд".





"AK&M" от 23.10.2017