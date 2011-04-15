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23/10/2017
17:11

Более 30 компаний Ивановской области получили поддержку Фонда содействия инновациям

Более 30 компаний Ивановской области получили поддержку Фонда содействия инновациям. Как говорится в сообщении пресс-службы Правительства региона, это стало известно по итогам мониторинга деятельности предприятий Ивановской области, получивших поддержку федерального Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям).

Фонд реализует программы инновационного развития, направленные на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности. Предприниматели Ивановской области являются участниками следующих программ фонда: "Старт", "Развитие", "Коммерциализация" и "Умник".

Поддержку по программе "Старт" получили 25 авторских коллективов, более 15 из них удалось создать стабильно работающие предприятия, выпускающие инновационную продукцию. Данная программа предусматривает предоставление грантов на организацию нового производства и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выводу на рынок новой продукции на период до 3 лет в сумме до 9 млн руб. По программе "Развитие" поддержку получили 14 уже успешно функционирующих компаний Ивановской области, которым удалось значительно нарастить объемы выпускаемой продукции. Предприятия получили гранты на НИОКР в размере до 15 млн руб., а также субсидии на приобретение оборудования в сумме до 15 млн руб. по программе "Коммерциализация". В их числе - компании "Нейрософт", "Завод подъемников", "Объединение Специальный Текстиль", "АРГО-ЦЕНТР", "Экохим", "ИТ-Сервис".

Всего с 2007 года финансовые средства на создание и развитие малых инновационных предприятий получили 33 компании.

"AK&M" от 23.10.2017
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