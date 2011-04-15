"Газпром нефть" начала строительство комплекса глубокой переработки на НПЗ Панчево в Сербии

Компания "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС, Нафтна индустрија Србије), 56.15% акций которой принадлежит "Газпром нефти", начала строительство на НПЗ в Панчево нового комплекса глубокой переработки с технологией замедленного коксования. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



Строительство новой установки - ключевой проект второго этапа масштабной программы модернизации перерабатывающих мощностей НИС, которую "Газпром нефть" реализует с 2009 года. Общая сумма инвестиций в новый проект превысит 300 млн евро - на сегодня это крупнейший инвестиционный проект в экономике Сербии. Завершение строительства намечено на конец 2019 года.



Мощность установки составит 2 тыс. т в сутки. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит повысить глубину переработки нефти - один из ключевых показателей операционной эффективности нефтеперерабатывающих заводов - до 99.2%.



При этом объем производства высококачественного дизельного топлива вырастет более чем на 38%. В рамках реализации проекта НИС начнет производство нефтяного кокса, который в настоящее время в Сербии не производится. После ввода комплекса в эксплуатацию НПЗ прекратит производство мазута с высоким содержанием серы, что позволит не только улучшить экологические показатели, но и обеспечит выполнение Сербией международных обязательств в сфере ограничения использования высокосернистого топлива.



"Ввод в эксплуатацию нового производственного комплекса на НПЗ в Панчево позволит достигнуть рекордного показателя глубины переработки - более 99%. Внедряя современные технологические решения, "Газпром нефть" стремится вывести нефтеперерабатывающие заводы группы на уровень лучших предприятий мира по глубине переработки, энергоэффективности и экологичности. Модернизация нефтеперерабатывающего комплекса - наша стратегическая задача, от успешного решения которой во многом зависит общая эффективность нашего бизнеса. В условиях нестабильности современного рынка энергоресурсов это становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности", - отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.



"Глубокая переработка" - главный проект второго этапа модернизации НПЗ в Панчево, предусматривающей как строительство новых, так и реконструкцию действующих мощностей. Ключевым проектом первого этапа стало строительство комплекса легкого гидрокрекинга и гидроочистки MHT/DHT, ввод которого в 2012 году позволил предприятию начать выпуск топлива стандарта "Евро-5". Инвестиции "Газпром нефти" в первый этап модернизации НПЗ в Панчево превысили 540 млн евро.



НИС - одна из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Основные направления деятельности - разведка, добыча и переработка нефти и газа, производство и сбыт широкого спектра нефтепродуктов, а также реализация проектов в области энергетики. Основные акционеры - "Газпром нефть" (56.15%) и Правительство Республики Сербия.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и его дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом полугодии 2017 года по МСФО выросла на 23.1% до 111 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" с учётом пошлин (продажи) увеличилась на 22.5% до 944 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 20.8% до 246 млрд руб. Рост объёмов добычи углеводородов с учётом доли в СП составил 5.3%, достигнув 44.02 млн т н.э.





"AK&M" от 23.10.2017