ФАС возбудила дело о медицинском картеле на 185 аукционах, говорится в сообщении антимонопольной службы.



Участники закупок на поставку эндопротезов, имплантов для остеосинтеза, расходных материалов для травматологии и других медицинских изделий ООО "ЗетМед", ООО "ОМТ", ООО "Орнел" и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на 1 млрд руб.



Торги прошли в 2015-2017 годах на территории 11 субъектов РФ и завершились с минимальным снижением начальной цены контрактов.



Анализ работы по выявлению и пресечению картелей в сфере здравоохранения показывает, что за 2015-2017 годы выявлены картели в 82 регионах РФ, подчёркивает ФАС.



Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила более 18.5 млрд руб. Антиконкурентные соглашения распространяются практически на все фармацевтические группы лекарственных препаратов, а также на все виды изделий медицинского значения.



Участниками антиконкурентных соглашений являются десятки компаний производителей, официальные дистрибьюторы и заказчики. В ходе проведения проверок обнаружены признаки коррумпированности должностных лиц медицинских учреждений. Материалы передаются в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.





"AK&M" от 23.10.2017