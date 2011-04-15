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23/10/2017
17:59

ФАС возбудила дело о медицинском картеле на 185 аукционах

ФАС возбудила дело о медицинском картеле на 185 аукционах, говорится в сообщении антимонопольной службы.

Участники закупок на поставку эндопротезов, имплантов для остеосинтеза, расходных материалов для травматологии и других медицинских изделий ООО "ЗетМед", ООО "ОМТ", ООО "Орнел" и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на 1 млрд руб.

Торги прошли в 2015-2017 годах на территории 11 субъектов РФ и завершились с минимальным снижением начальной цены контрактов.

Анализ работы по выявлению и пресечению картелей в сфере здравоохранения показывает, что за 2015-2017 годы выявлены картели в 82 регионах РФ, подчёркивает ФАС.

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила более 18.5 млрд руб. Антиконкурентные соглашения распространяются практически на все фармацевтические группы лекарственных препаратов, а также на все виды изделий медицинского значения.

Участниками антиконкурентных соглашений являются десятки компаний производителей, официальные дистрибьюторы и заказчики. В ходе проведения проверок обнаружены признаки коррумпированности должностных лиц медицинских учреждений. Материалы передаются в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.


"AK&M" от 23.10.2017
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