Дайджест газеты "Ведомости" от 24 октября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 24 октября 2017 года.





"У МЕНЯ НЕТ ЖЕЛАНИЯ МЕНЯТЬ СВОЮ НЫНЕШНЮЮ ДОЛЖНОСТЬ"



Сергей Собянин рассказывает, откуда большие деньги в бюджете Москвы и сколько столица отдает в федеральную казну, зачем нужны реновация жилья и программа "Моя улица", и объясняет, почему он готов снова баллотироваться в мэры.



Сергей Собянин руководит Москвой семь лет. За это время время доходы городского бюджета выросли более чем вдвое и в следующем году составят 2,1 трлн руб. Бюджет Москвы растет, невзирая на то что столица лишились нефтегазовых доходов - с 2012 г., когда налог на прибыль нефтегазовых компаний стал распределяться между регионами, в которых они работают, столица потеряла около 400 млрд руб.



Рост экономики Собянин объясняет массированными вложениями города в инфраструктуру. По его словам, на рубль инвестиций Москвы приходится три рубля со стороны бизнеса. Налоговые отчисления столичного бюджета в федеральный составляют около 1 трлн руб. Это означает, что каждый десятый пенсионер в стране получает пенсию за счет налоговых отчислений москвичей, подсчитал Собянин. Слухи о возможном назначении премьер-министром РФ он комментировать отказывается, но говорит, что в правительстве уже работал, эту кухню хорошо знает и никакого желания менять место работы у него нет.





ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ГОТОВЯТ К КРИЗИСУ



Обязательная продажа валютной выручки, покупка валюты с разрешения властей, спецсчета для части операций - право вводить такие меры в кризис просит для правительства и ЦБ Минфин.



Министр финансов Антон Силуанов доложил премьеру Дмитрию Медведеву "о мерах по модернизации валютного контроля" ("Ведомости" ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника). Нужно либерализовать валютное законодательство, признает Силуанов, например отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну. Но взамен он просит дать ЦБ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения.



Среди них: требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спец-счета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги. Такие поправки предлагается ввести в закон о валютном контроле.





БУКМЕКЕРЫ ОЦЕНИЛИ РЭП-БАТЛЫ



Российские букмекерыпринимают ставки на рэп-батлы. Судьи там есть не всегда, и в батле Оксимирона против Дизастера букмекеры по-разному рассчитались с игроками.



После рэп-батла между Оксимироном и Дизастером в Первую саморегулируемую организацию букмекеров (СРО) поступали обращения игроков - они интересовались результатами батла и способами определения выигрышей, рассказал "Ведомостям" исполнительный директор СРО Олег Давыдов. Некоторые букмекеры на тот момент не были готовы рассчитать пари, констатирует он.



Но это не вопрос к СРО, любой расчет ставок букмекер делает по правилам, которые устанавливает сам же, продолжает Давыдов. Ставки на рэп-батлы - это новый тренд в букмекерском бизнесе: многие активно включают их в свои линии, но игроку важно ознакомиться с условиями расчета таких ставок.





DANONE И PEPSICO ОТВЕТЯТ ЗА СЛОВА



Danone и PepsiCo может аукнуться просьба отложить введение аналога ЕГАИС на продукцию животноводства. Россельхознадзор усилил контроль за их молочными комбинатами.



Россельхознадзор потребовал усилить контроль за продукцией более двух десятков предприятий - все они входят в Danone или "Вимм-билль-данн" (принадлежит PepsiCo). Об этом говорится в письме и приложении к нему за подписью замруководителя службы Николая Власова ("Ведомости" ознакомились с текстом документов).



Видевший копию документа человек уверяет, что территориальные управления службы должны докладывать о ходе работы еженедельно по пятницам до 15.00 на электронную почту с пометкой "Данон и ВБД". Власов утверждает: такого распоряжения территориальным управлениям не было.



Согласно закону о ветеринарии с 1 января 2018 г. будет введен аналог ЕГАИС на продукцию животноводства.





"ОБЩЕЖИТИЯ XXI ВЕКА"



Через 3-5 лет в России можно ожидать развития коливингов - арендных домов с обширными общественными зонами. У формата есть будущее, если стоимость проживания в них будет более выгодной, чем в отдельных квартирах.



Коливинги (coliving - от common living - совместная, общая жизнь) - арендные дома с полностью оборудованными для жизни апартаментами (11-30 кв. м), одноместными или для нескольких человек. В каждой мини-квартире есть собственные удобства, может быть и кухонная зона, но в любом коливинге располагаются большие общие кухни, где постояльцы готовят и обедают вместе. Также в современных общагах имеется множество других пространств для общения: кинотеатры, библиотеки, спортзалы, игровые комнаты, лаунж-зоны, бары и рестораны.



Общественные зоны - главное в common living, большую часть аудитории которых составляют так называемые цифровые кочевники - люди 25-40 лет из поколения миллениалов, в основном IT-специалисты и представители творческих профессий. Это мобильные люди, не привязанные к рабочему месту в офисе, с минимальным горизонтом планирования, которые ценят комфорт. Для них важны новые впечатления и общение с единомышленниками.





ГРУСТНО БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ



Как поживает женское население России в сравнении с жизнью мужского населения страны?



Как поживает женское население России в сравнении с жизнью мужского населения страны? Не забудем, что женщины составляют большинство, и поэтому, когда сайт "Левада-центра" сообщает, что со словами "жить трудно, но можно терпеть" согласны и половина мужчин, и половина женщин, абсолютное число женских ответов - больше.



С той же оговоркой надо воспринимать информацию о том, что и среди мужчин, и среди женщин одинаковая доля (12-13%) выбирает ответ "терпеть наше бедственное положение невозможно". Уровень пессимизма среди обоих полов одинаков, но абсолютный объем женского огорчения больше. А в другом наборе ответов и описанной симметрии уже нет. Главная характеристика, которую дают своей жизни женщины, свидетельствует о том, что их адаптация к трудностям и снижению уровня жизни осуществляется через снижение запросов. Ответы мужчин говорят скорее об адаптации через активность. Это не удивительно, ведь женщины в целом старше и среди них самая многочисленная категория - пенсионеры.





ОЛЕГ ДЕРИПАСКА ВЗЯЛ ЖЕНУ В БИЗНЕС



Полина Дерипаска оказалась владелицей 6,9% En+. Акции компании примерно на $500-600 млн она получила прямо перед IPO.



Полина Дерипаска оказалась владелицей 6,9% акций En+, следует из проспекта к размещению компании на Лондонской бирже. Полина Юмашева (дочь бывшего руководителя администрации Бориса Ельцина Валентина Юмашева) и Олег Дерипаска поженились в 2001 г. Брачного контракта супруги не заключали.



В проспекте отмечено, что в октябре 2017 г. En+ выпустила 6,9% обыкновенных акций и передала их в пользу Полины Дерипаски. Передача пакета в ее пользу обременена колл-опционом, по которому Олег Дерипаска может получить этот пакет в прямой или косвенный контроль.





ПАВЛЕНСКИЙ ВНЕ КОНТЕКСТА



Новая акция Петра Павленского - поджог ограды Банка Франции - вызвала бурю споров. Историк отечественного акционизма Андрей Ковалев считает, что художник переоценил свои возможности.



Андрей Ковалев - доцент факультета искусств Университета имен В А. Ломоносова, автор книг по акционизму 90-х годов, не раз выступал в судах как эксперт в судебных делах по обвинению художников. Естественно было обратиться к нему с просьбой прокомментировать и оценить последнюю акцию Петра Павленского, совершившего поджог отделения Банка Франции и призвавшего к всемирной революции.



Еще один повод для разговора о радикальном акционизме - открывающаяся в середине ноября в Лондоне в знаменитой Галерее Саатчи выставка "Art Riot: Post-Soviet Actionism". Ее организаторы - коллекционер Игорь Цуканов и галерист Марат Гельман.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 24.10.2017