Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 октября 2017 года



КОСМОДРОМ ПО ИСТРЕБОВАНИЮ

"РОСКОСМОС" И МИНОБОРОНЫ ОЗАБОТИЛИСЬ АВАНСАМИ СПЕЦСТРОЮ



Как стало известно "Ъ", в конце прошлой недели вице-премьер Дмитрий Рогозин провел заседание комиссии по строительству космодрома Восточный. На нем был поднят вопрос о возврате неотработанных авансов, выданных госкорпорацией "Роскосмос" военным строителям на возведение инфраструктуры космодрома. Спецстрой не смог отчитаться о расходовании средств. Цена вопроса - более 29 млрд руб. Более половины из них Минобороны намерено взыскать с недобросовестных субподрядчиков, нанятых еще при Спецстрое. За оставшуюся часть уже подразделения "Роскосмоса" судятся со структурами Минобороны.





БУМАГА ПЕРЕВОДИТ НАКОПЛЕНИЯ

БУДУЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ СВЫКЛИСЬ С УТРАТОЙ ДИСТАНЦИОННЫХ СЕРВИСОВ



Количество заявлений на перевод пенсионных накоплений граждан между фондами по итогам сентября увеличилось почти на 160 тыс., это достижение на фоне провального августа с 10 тыс. заявлениями. Причем граждан, с лета лишенных возможности подать заявление на перевод дистанционно, через удостоверяющие центры, не останавливает необходимость визита в отделения Пенсионного фонда России (ПФР).





ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕ ВЗЯЛО ОЛИМПИЙСКУЮ ПЛАНКУ



По оценке Mizuho Research и Токийского столичного правительства, кумулятивный экономический эффект от Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в японской столице может превысить 30 трлн иен (15,2 трлн руб.) - при этом на долю роста потребления со стороны участников, зрителей и местных жителей придется несколько сотен миллиардов иен.





КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ СОКРАТЯТ ДОРОГУ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРЕДЛОЖАТ ПЛАТИТЬ ПОСТАВЩИКАМ НАПРЯМУЮ



Белый дом подготовил законопроект о перечислении гражданами оплаты коммунальных ресурсов напрямую поставщикам. Власти ожидают, что исключение управляющих компаний (УК) из этой цепочки позволит бороться с их долгами перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) - при собираемости платежей с населения на уровне 95% долги УК сейчас достигли 250 млрд руб. Эксперты отмечают, что переход на прямые договоры между потребителями и поставщиками будет выгоден как РСО, так и управляющим компаниям: последние смогут избавиться от долгового бремени.





ПЕНСИЯМ ДОБАВЯТ ЖИЗНИ

НПФ ПРЕДЛОЖИЛИ СТРАХОВЩИКАМ ДРУЖИТЬ ЛИЦЕНЗИЯМИ



Как стало известно "Ъ", негосударственным пенсионным фондам и страховщикам жизни предлагается объединиться под одной лицензией - для расширения линейки продуктов и увеличения налогового вычета для клиентов с 120 тыс. до 400 тыс. руб. С такой идеей выступила вчера Национальная ассоциация НПФ (НАПФ). Страховщики признают, что они схожи с пенсионными фондами и что им интересны налоговые льготы НПФ,- однако затрудняются оценить реальность такого объединения. В ЦБ идею считают "сырой" и вызывающей "больше вопросов, чем ответов".





ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕКРАЩАЕТ ПРАКТИКУ БЕСЦЕЛЬНОГО ЗАТОЧЕНИЯ

ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ АПАТРИДОВ ГОТОВЯТ К ВНЕСЕНИЮ В ГОСДУМУ



Правительственная комиссия по законопроектной деятельности вчера одобрила поправки МВД к КоАП, разработанные по принятому в мае решению Конституционного суда (КС). КС, как ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), потребовал прекратить бесчеловечную практику бесцельного заточения иностранцев и лиц без гражданства, которых некуда выдворить из РФ. Проект позволяет освобождать апатридов лишь при условии "исчерпания" мер по установлению готового их принять государства, но сами меры и сроки их исчерпания не определены. Фактически это может привести к бессрочному затягиванию решения проблемы, в том числе для выходцев с Восточной Украины и Сирии, говорит эксперт.





РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ВЫЗЫВАЕТ ГОРДОСТИ У РОССИЯН

КПРФ СОБИРАЕТСЯ ПРАЗДНОВАТЬ 100-ЛЕТИЕ ОКТЯБРЯ ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ



КПРФ намерена отметить 100-летие революции 1917 года массовыми праздничными мероприятиями в Санкт-Петербурге и Москве. Руководство партии считает Октябрьский переворот главным событием ХХ века для России и для всего мира. Граждане воспринимают его не так однозначно, следует из опросов Института социологии РАН. Поводом для гордости саму революцию называют 6% респондентов.





ОФИЦЕР СБЕЖАЛ ОТ ДОЛГОВ В ИГ

ХРАНИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ГОСТАЙНЫ ВЕРНУЛСЯ ИЗ СИРИИ В ТАДЖИКСКИЙ СИЗО



Как стало известно "Ъ", бывший капитан Минобороны РФ, кандидат технических наук Денис Хисамов, специализировавшийся на охране гостайны, мог примкнуть к боевикам в Сирии не только по идеологическим, но и экономическим мотивам. На родине секретчика, не расплатившегося за дорогую иномарку, преследовали кредиторы и коллекторы. Сейчас Денис Хисамов находится под стражей в Таджикистане, который собирается отправить его в Россию.





КРЕДИТКИ ПОШЛИ В ХОД

ГРАЖДАНЕ ЗАКРЫВАЮТ КАССОВЫЕ РАЗРЫВЫ ЗАЕМНЫМИ СРЕДСТВАМИ



Доля карт с невостребованным кредитным лимитом в общем числе кредиток резко снизилась, свидетельствуют данные бюро кредитных историй. Весь 2016 год этот показатель держался на уровне 32-33%, а к августу текущего года опустился до 27,1%. В отсутствие роста доходов граждане вынуждены все чаще прибегать к кредиткам для закрытия "кассовых разрывов" в личных финансах. При этом растет выдача карт по запросу населения, тогда как раньше инициативу в большей степени проявляли банкиры.





DVR ЗАРЯДИЛИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

RB CAPITAL И ИГОРЬ ЛУТЦ ВЛОЖИЛИСЬ В РАЗРАБОТЧИКА ВИРТУАЛЬНЫХ ШУТЕРОВ





Фонд RB Capital и маркетолог Игорь Лутц инвестировали в стартап DVR, разработавший виртуальный шутер "VR-Полигон". Средства пойдут на создание контента и развитие игровых зон в России, Англии, а также США, где DVR уже сотрудничает с Marvel и исполнителем Will.i.am. Объем инвестиций в решения виртуальной и дополненной реальности в России в 2016 году вырос в три с половиной раза.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 23.10.2017