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24/10/2017
17:28

НОВАТЭК планирует построить терминал по перегрузке СПГ на Камчатке

ПАО "НОВАТЭК" и Правительство Камчатского края заключили соглашение о сотрудничестве по созданию на территории Камчатского края морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.

Соглашение подписали председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Стороны берут на себя обязательства создать организационные и экономические условия для строительства на восточном побережье полуострова Камчатка перевалочного терминала по перегрузке СПГ с арктических судов-газовозов на обычные суда-газовозы.

"Строительство терминала позволит за счёт оптимизации транспортной логистики сделать более эффективными поставки СПГ из Арктики, стимулировать развитие Северного морского пути, создать крупный хаб для доставки СПГ потребителям в странах Азиатско-тихоокеанского региона", - подчеркнул Л.Михельсон.

Реализация соглашения также направлена на развитие транспортной инфраструктуры, торгово-экономических и научно-технических связей Камчатского края, создание дополнительных рабочих мест и создание условий для газификации Камчатки за счёт использования отпарного газа Перевалочного терминала на объектах энергетики и коммунального хозяйства полуострова.

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2016 году НОВАТЭК снизил добычу газа на 2.7% до 66.1 млрд куб. м. Добыча жидких углеводородов за прошлый год выросла на 36.8% до 12.441 млн т. В настоящее время компания реализует проект "Ямал СПГ", участниками которого также являются Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шёлкового Пути (9.9%).

Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в I квартале 2017 года упала на 38.7% до 71 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 11% по сравнению с I кварталом 2016 года и составила 154.6 млрд руб.

Чистая прибыль НОВАТЭКа по РСБУ в первом полугодии 2017 года снизилась на 1% до 90.064 млрд руб. Выручка увеличилась на 11.3% до 228.317 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 6.6% до 101.4 млрд руб.

"AK&M" от 24.10.2017
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