Совет директоров Газпрома одобрил проводимую компанией работу по развитию ПХГ

Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил проводимую компанией работу по развитию мощностей подземного хранения газа (ПХГ) на территории России и за рубежом. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Отмечено, что наличие у группы "Газпром" собственных мощностей ПХГ в России, странах ближнего и дальнего зарубежья способствует обеспечению надежных поставок газа потребителям, в первую очередь при пиковом зимнем спросе.



На территории России Газпром эксплуатирует сеть из 22 ПХГ с оперативным резервом газа свыше 72 млрд куб. м, потенциальной максимальной суточной производительностью на начало сезона отбора 2017/2018 гг. — 805.3 млн куб. м. Достигнутый высокий уровень развития ПХГ позволяет обеспечивать около трети суточных поставок газа Газпрома в осенне-зимнем периоде.



Приоритетными задачами компании в сфере развития отечественных ПХГ являются оптимизация режимов работы объектов подземного хранения и добычи, повышение эффективности и гибкости работы сети хранилищ, ее дальнейшее расширение. Для этого Газпром, в частности, активно ведет работу по созданию пиковых ПХГ — хранилищ, обладающих высокой производительностью при относительно небольшом объеме хранения газа. Речь идет о расширении Калининградского, строительстве Волгоградского и проектировании Новомосковского ПХГ.



Газпром ведет геологоразведочные работы с целью создания хранилищ в регионах, где недостаточно имеющихся или нет мощностей по хранению газа. В частности, в Северо-Западном федеральном округе (ФО) геологоразведка ведется вдоль трассы газопроводов от Ухты до Торжка, а также в направлении Архангельска, в Сибирском ФО — по направлению от Омска до Томска, в Дальневосточном ФО — вдоль трассы газопровода "Сила Сибири".



Для повышения гибкости экспортных поставок газа Газпром стремится к достижению активной емкости газохранилищ за рубежом на уровне не менее 5% от годового объема экспорта.



В настоящее время Группа "Газпром" использует мощности следующих газовых хранилищ — "Хайдах" (Австрия), "Реден", "Катарина", "Йемгум" и "Этцель" (Германия), "Бергермеер" (Нидерланды), "Банатский двор" (Сербия), "Дамброжице" (Чехия). Помимо этого, для повышения надежности снабжения европейских потребителей в текущем осенне-зимнем периоде компанией арендованы дополнительные мощности по хранению в Европе.



С учетом роста экспорта российского газа в европейские страны, а также начала трубопроводных поставок газа в Китай в 2019 году компания занимается развитием действующих и созданием новых мощностей по хранению газа за рубежом. Так, ведется работа по расширению ПХГ "Банатский Двор" в Сербии. Изучаются возможности создания подземных хранилищ на территории Китая.



В ближнем зарубежье планируется постепенное увеличение суточной производительности ПХГ "Газпрома" в Армении и Беларуси. Подготовлен План мероприятий по сотрудничеству "Газпрома" и "Узбекнефтегаза" в области развития ПХГ на территории Узбекистана.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб.



Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 24.10.2017