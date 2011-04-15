РЖД организовали регулярный сервис по доставке грузов в контейнерах из Москвы в Екатеринбург

В Екатеринбург 20 октября прибыл первый поезд из Москвы, связавший регулярным контейнерным маршрутом столицу и центр Урала. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАО "Российские железные дороги".



В 43-х контейнерах в Уральский регион доставлены товары народного потребления, продукты питания, оборудование, кабельная продукция и другие грузы. Время в пути составило 52 ч.



Планируется, что такие поезда будут отправляться из Москвы по четвергам и прибывать в Екатеринбург по субботам. В перспективе количество рейсов предполагается довести до трёх в неделю. Терминальную инфраструктуру, фитинговые платформы, контейнеры в рамках сервиса предоставило ПАО "ТрансКонтейнер".



Услуга ускоренной доставки продукции в контейнерных поездах по специализированному расписанию предложена грузоотправителям как альтернатива автоперевозкам. Главные преимущества нового сервиса - регулярность, высокая скорость доставки и гарантированное транзитное время. Железнодорожники разработали для регулярного поезда "твёрдые нитки" графика, сократили время в пути, а также минимизировали сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях.



Грузопотоки таких крупных городов, как Москва, Екатеринбург, Новосибирск, позволяют формировать регулярные контейнерные поезда. При этом по прибытии в узловой центр грузы могут распределяться по всему региону.



На начальном этапе сервис позволит дополнительно привлекать с автомобильного транспорта на железнодорожный до 4 тыс. т грузов в месяц.



Дальнейшее развитие регулярных контейнерных сервисов будет способствовать наращиванию грузопотоков, поможет разгрузить автомобильные дороги и улучшить экологическую ситуацию в регионах (один контейнерный поезд заменяет около 80-ти большегрузных автомобилей).



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.



"AK&M" от 24.10.2017