China Investment может инвестировать в Транснефть $300 млн

China Investment Corporation (CIC), партнёр Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по Российско-китайскому инвестфонду (РКИФ), может вложить сотни миллионов долларов в акции ПАО "Транснефть". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо министра экономического развития РФ Максима Орешкина в адрес председателя госкомитета КНР по развитию и реформе Хэ Лифэна.



В своём письме М.Орешкин сообщает, что Минэкономразвития приветствует инвестиции, а также просит оказать содействие CIC для скорейшего завершения сделки.



В письме говорится, что китайская корпорация и РФПИ обсуждают прямые инвестиции в Транснефть на сумму до $300 млн. Сделка находится в высокой степени готовности, отмечает министр со ссылкой на информацию РФПИ.



О каких акциях идёт речь, в документе не уточняется. В настоящее время для инвесторов доступны только привилегированные акции (100% голосующих акций общества принадлежит государству). Однако ранее РФПИ предложил конвертировать "префы" Транснефти в обыкновенные акции. Владельцы привилегированных акций при этом получают 10% от прибыли и не меньше размера дивиденда на одну обыкновенную акцию.



Конвертация привилегированных акций Транснефти в обыкновенные в перспективе возможна, говорил этим летом президент компании Николай Токарев.



Напомним, CIC уже инвестировала в Транснефть через РКИФ, который весной этого года приобрёл пакет "префов" в составе консорциума, включающего также НПФ "Газфонд пенсионные накопления" и УК "Газпромбанк - управление активами". Пакет был приобретен у фонда UCP. Из данных, которые раскрывал Газпромбанк, следовало, что РКИФ принадлежит 1.49% привилегированных акций Транснефти, ещё 0.43% - у РФПИ.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания Фонда расположена в Москве.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Государство владеет 100% голосующих акций Транснефти. Привилегированные акции принадлежат частным лицам.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 15.34% до 113.879 млрд руб. со 134.521 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.99% до 438.25 млрд руб. с 417.406 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 1.43% до 139.648 млрд руб. со 141.671 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 12.29% до 147.204 млрд руб. со 167.827 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за девять месяцев 2017 года по РСБУ увеличилась в 2.24 раза до 44.811 млрд руб. с 19.987 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.02% до 620.529 млрд руб. с 596.536 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 10.67% до 30.338 млрд руб. с 33.962 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2.27 раза до 55.384 млрд руб. с 24.371 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"