Средства от продажи доли РЖД в ТрансКонтейнере могут направить на создание его аналога

Вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Андрей Старков заявил, что в случае продажи пакета в ПАО "ТрансКонтейнер" компания использует полученные средства для создания аналогичного оператора. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".



"Позиция сохраняется в той же логике: если будет принято решение о продаже, мы настаиваем на том, что пакет должен продаваться единым лотом на открытом аукционе, и мы хотим получить право на создание второго оператора, который будет иметь собственные вагоны и контейнеры. Мы хотим средства, которые будут выручены от продажи ТрансКонтейнера, направить на это", - сказал А.Старков.



Как выяснил "Ъ" в начале октября, Правительство сочло целесообразной продажу принадлежащего РЖД контрольного пакета ТрансКонтейнера "при благоприятной конъюнктуре рынка".



Однако РЖД поделятся с государством не всей суммой, вырученной в случае продажи 50% плюс двух акций ТрансКонтейнера. Доход от сделки должен пойти в бюджет в виде дивидендов монополии, но, по словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, их объём всё же будет зависеть от результатов работы РЖД.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.



ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество ОАО "Российские железные дороги" - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года.



Компания располагает 46 собственными терминалами в разных центрах России и управляет контейнерным терминалом "Добра", расположенным на границе Словакии и Украины, владеет 50% АО "КеденТрансСервис" - частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане. Кроме того, ТрансКонтейнер является владельцем парка специализированного подвижного состава: свыше 25 тыс. фитинговых платформ и около 60 тыс. крупнотоннажных контейнеров.



АО "ОТЛК" принадлежит 50.00001% акций ТрансКонтейнера, группе Fesco - 25.07% (в том числе 12.37% в виде GDR), Европейскому банку реконструкции и развития - 9.3%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15.22%.



Акции ТрансКонтейнера торгуются на Фондовой бирже ММВБ-РТС. Депозитарные расписки на акции компании торгуются также на Лондонской фондовой бирже.



Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась в 2.01 раза до 2.836 млрд руб. с 1.412 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 30.29% до 30.673 млрд руб. с 23.543 млрд руб., прочие операционные доходы снизились на 34.11% до 226 млн руб. с 343 млн руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2 раза до 3.542 млрд руб. с 1.768 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по РСБУ в первом полугодии 2017 года увеличилась в 2.07 раза до 2.751 млрд руб. с 1.331 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 30.11% до 30.45 млрд руб. с 23.404 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.18 раза до 3.388 млрд руб. с 1.552 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.14 раза до 3.478 млрд руб. с 1.623 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"