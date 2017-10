П.Дерипаска получила 6.9% акций En+

Полина Дерипаска (жена Олега Дерипаски) оказалась владелицей 6.9% акций En+. Как сообщают "Ведомости", об этом говорится в проспекте к размещению компании на Лондонской бирже.



Стоимость её пакета, исходя из текущей оценки компании, можно оценить в $500-600 млн.



Напомним, 23 октября En+ объявила диапазон цены размещения при IPO в $14-17 за GDR. Это соответствует оценке всей компании (до поступления средств от размещения новых акций) в $7-8.5 млрд. Предполагается, что без учёта опциона на доразмещение предложение составит 15.8-18.8% от общего уставного капитала компании.



В проспекте отмечено, что в октябре 2017 года En+ выпустила 6.9% обыкновенных акций и передала их в пользу Полины Дерипаски. Передача пакета в её пользу обременена колл-опционом, по которому Олег Дерипаска может получить этот пакет в прямой или косвенный контроль, отмечено в проспекте. Условия опциона не раскрываются, но основной акционер En+ может реализовать его частично или полностью, указано в проспекте.



Представитель En+ отказался от комментариев.

Сам О.Дерипаска владеет En+ через две структуры - B-Finance Limited (61.55%) и Basic Element Limited (21.1%). Ещё 4.35% компании принадлежит ВТБ, который может продать пакет до декабря 2018 года.



En+ обещает после IPO платить стабильные дивиденды - минимум по $250 млн в год. Эксперты "ВТБ капитала" оценивали их выше - до $450-600 млн в год, если компания будет учитывать весь свободный денежный поток от "Евросибэнерго" и дивиденды UC Rusal.



У Полины Дерипаски есть несколько своих бизнесов. В 2016 году совместное предприятие основателей Look Аt Мedia и издательского дома Forward Media Group, которым она владеет, получило лицензии на бренды Furfur, The Village, Wonderzine, а также на временно замороженный сайт Look At Me и права на управление этими проектами в России.



En+ Group объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19.7 ГВт, более 75% которых приходится на гидроэлектростанции, и алюминиевые производства ОК "РУСАЛ" годовой мощностью 4.2 млн т. ГЭС En+ обеспечивают около 90% потребностей производственных мощностей РУСАЛа в Сибири, ключевом операционном регионе компании.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"