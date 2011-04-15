VI Славянский международный экономический форум собрал рекордное число делегатов

В Брянске 20 октября 2017 года прошёл VI Славянский международный экономический форум (СМЭФ), организованный Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Форум проводится с 2009 года, и в текущем году собрал рекордное число делегатов - 1200 человек.



В форуме приняли участие более 200-х представителей различных регионов России, а также зарубежных стран: Республики Беларусь, Сербии, Молдовы, Германии, Великобритании и ряда других стран.



СМЭФ-2017 проходил в формате 9 тематических заседаний, 5 мастер-классов, выставки сельскохозяйственных и промышленных предприятий Брянского региона.



Ключевой темой форума в текущем году стала интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада.



Форум прошёл при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Брянской торгово-промышленной палаты, Сретенского клуба им. С.П. Курдюмова, АНО "Агентство по технологическому развитию", Брянского областного бизнес-инкубатора. Организационный партнер: ООО "Выставочная компания Эксполайн". Телекоммуникационный партнёр проекта: ПАО "Ростелеком", бизнес-партнёр ЗАО СП "Брянсксельмаш", ООО "Фарватер" при участии "Метаклей", ПАО "Сбербанк".





"AK&M" от 24.10.2017