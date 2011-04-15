Газпром провёл первые прямые сделки на валютном рынке Московской Биржи

ПАО "Газпром" получило прямой допуск к торгам и совершило первые сделки на валютном рынке Московской Биржи. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Проведение валютных операций с использованием инструментов Московской Биржи позволяет Газпрому повысить экономическую эффективность казначейских операций.



В 2017 году в связи с изменениями в законодательстве крупнейшие российские компании получили возможность наравне с кредитными организациями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг принимать непосредственное участие в торгах на валютном и денежном рынках Московской биржи. Газпром планирует выйти на биржевой денежный рынок до конца текущего года.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб.



Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 24.10.2017