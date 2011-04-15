Д.Медведев утвердил порядок недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в портах

Правительство РФ утвердило порядок недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в портах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Правила определяют общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа потребителей к услугам по погрузке, выгрузке, хранению и перевалке грузов, а также к услугам буксиров, оказываемым субъектами естественных монополий в портах.



Согласно правилам, субъекты естественных монополий в целях обеспечения недискриминационного доступа потребителей к их услугам в портах обязаны: не допускать отказов в заключении договоров об оказании услуг субъектов естественных монополий в портах отдельным потребителям, представившим наравне с другими потребителями заявки, оформленные в установленном порядке, в пределах доступной мощности, определяемой в соответствии с правилами, если такие отказы прямо не предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента, Правительства России, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.



Субъекты естественных монополий обязаны не допускать создания условий, которые ставят в неравное положение одного потребителя (нескольких потребителей) по сравнению с другими потребителями при оказании услуг субъектов естественных монополий в портах; не допускать экономически или технологически необоснованной дифференциации цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в портах, имеющие технологические, технические и качественные характеристики, сопоставимые по объёму поставок однородных по номенклатуре и виду упаковки грузов и их периодичности.



Кроме того, субъекты естественных монополий должны: заключать договоры, не допускающие создания условий, ставящих одних потребителей в неравное положение по сравнению с другими потребителями в сопоставимых условиях; обеспечивать потребителям доступность информации, предусмотренной стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, действующими в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.



Правилами устанавливается, что доступ потребителя к услугам по погрузке, выгрузке, хранению и перевалке грузов, оказываемым субъектами естественных монополий в портах, предоставляется в пределах доступной мощности, которая рассчитывается субъектом естественной монополии ежемесячно и публикуется в открытом доступе на его официальном сайте.



Доступная мощность должна рассчитываться субъектом естественной монополии по каждой номенклатуре грузов и (или) технологической операции, совокупности объектов инфраструктуры порта, необходимых для оказания услуг субъектов естественных монополий в портах, на конкретный (плановый) период в три этапа.



"AK&M" от 24.10.2017